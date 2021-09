Sieben auf einen Streich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Narredei Dettlang-Dolang e. V. Feuerhexen Tettnang haben bei ihrer ersten Mitgliederversammlung, seit Pandemiebeginn, in der Seldnerhalle Kau, sieben neue Gesichter in den Vereinsausschuss gewählt.

Vorstand Thomas „TomTom“ Bürgin begrüßte am 29. Juli rund 50 Feuerhexen und blickte zu Beginn auf die vergangenen 16 Monate zurück. Auch für den Verein waren es nicht einfache Zeiten. Der Verein musste sich mit den sich immer wieder gegebenen Änderungen und Beschränkungen arrangieren.

Das geplante 30-jährige Jubiläum des Vereins wurde bereits im Mai letzten Jahres abgesagt, nachdem klar wurde, dass die Fasnet 2021 ganz anders sein wird wie bisher.

Das jährliche Grillfest, die OpenAirs, das 11.11.-Essen, Tanzproben, Trainings der Pyramiden-Hexen sind nur wenige Beispiele dafür, was alles nicht stattfinden konnte. Das „Rest Jahr“, außerhalb der Fasnet, war wie leergefegt.

Mit Freude und Stolz auf die Feuerhexen konnte Thomas „TomTom“ Bürgin auf viele gelungene Wochenenden und Aktionen blicken, die ohne den Willen der Mitglieder nicht existiert hätten. Ob Online oder im erlaubten Rahmen, es gab eine Fasnet 2021 und dafür war und ist der Dank groß.

Freuen dürfen sich die Feuerhexen auch über die neu aufgenommenen fünf aktiven Hexen und über mehrere neue passive Mitglieder, die den Weg zu den Feuerhexen gefunden haben und den Verein auf über 250 Mitglieder anwachsen lassen.

Trotz Pandemie, mit ihren daraus resultierenden Mindereinnahmen und größeren Investitionen, kann Kassiererin Kathrin Wagner auf einen stabilen Finanzstatus des Vereins blicken, was zu einer Entlastung des Vorstands führte.

Der Höhepunkt dieser Versammlung waren die Wahlen, die in diesem Jahr alle 11 Ämter des Vereinsausschusses betrafen.

In den Wahlgängen wurden 1. Vorstand Thomas „TomTom“ Bürgin und Kassiererin Kathrin Wagner in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vorstand wurden Alexander Meier (2. Vorstand), Lars Grüner (Schriftführer) und Martina Horb (Häswartin) gewählt und komplettieren einen neuen starken Vorstand für die Feuerhexen Tettnang.

Bestätigung in ihren Ämtern fanden auch Gruppenführer Marco Kring und stellv. Häswartin Rebekka Buck. Mit ihrer Wahl der neuen Ausschussmitgliedern Markus Köhle (stellv. Gruppenführer), Katrin Hahn (Pressewartin/Chronistin), Christian Lex (Zeugwart) und Barbara „Babsi“ Kurz (Kinder- und Jugendwartin) können die Feuerhexen Tettnang sehr zufrieden sein und auf einen gut gemischten und handlungsfreudigen Vereinsausschuss blicken.