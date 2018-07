Sie hat ihr ganzes Leben geschrieben, nun hat der Tod den letzten Punkt hinter ein schriftstellerisches Werk gesetzt, das weit über die Region hinaus große Bedeutung erlangt hat: Bodensee-Schriftstellerin Erika Dillmann ist wie berichtet am späten Pfingstmontag im betagten Alter, in ihrem 91. Lebensjahr, im Alten- und Pflegeheim St. Johann verstorben.

Von unserem Redakteur

Alexander Mayer

Die gebürtige Münchnerin, die schon früh Tettnang und ihren See zur Heimat machte, hat ihr ganzes Leben dem gewidmet, das ihr zur Berufung, zum Dillmannschen Ausdrucksmittel geworden ist: der Sprache. Das tat sie selbst noch, als sie ganz oben auf der Leiter des Lebens stand, bis fast zu ihrem 90. Geburtstag. Den erlebte sie zwar schon etwas abseits des pulsierenden Lebens, das sie so liebte und das sie auf ihrer Art mit deutlichem Wort und klarer Sprache begleitete. Freilich, auch in ihrem Zimmer in Tettnangs St. Johann sollten Literatur, die „Schwäbische“ (immerhin war sie auch einmal SZ-Redakteurin), ja die Sprache und das Wort zu sinngebenden Begleitern werden. „Ich habe mein Leben immer so gelebt, wie es auf mich zugekommen ist – und nach diesem Motto schaue ich auch in die Zukunft“, meinte Erika Dillmann jüngst bei einem Besuch zwischen zwei Menschen, die sich ihr ganzes Leben kennen. Sie war auf den Schlusspunkt, den letzten schriftstellerischen Atemzug vorbereitet – und dankbar, dass ihr das Leben so lange vergönnt war.

Sie hat sich weit übers Rentenalter hinaus mit Wort und Schrift beschäftigt; jetzt sind Erika Dillmanns Tatendrang und Schaffenskraft erloschen. Und am Ende eines langen Lebens steht eine Bilanz, die in der weiten Bodenseeregion ihres gleichen sucht. Die Journalistin, Buchautorin, Glossenschreiberin und Rednerin, die mit dem Bundesverdienstkreuz geehrte, Trägerin des Kulturpreises der Kunst- und Kulturstiftung des Bodenseekreises und die Grand-Dame der Freien Wähler Tettnangs in der SZ vorzustellen, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Nur soviel: Ihre Liebe zu kurzen Geschichten hat ihr zum schriftstellerischen Durchbruch verholfen.

Erika Dillmann war nicht nur eine Frau des (spitzen) Schreibstifts, sie schaute immer auch über den Tellerrand schriftstellerischen Tuns hinaus. Im „Licht und Linie“- Projekt hat sie über den Verkauf von Kunstwerken eine fünfstellige Euro-Summe in die Sanierungskasse der Gallus-Orgel gespült und auch „Tettnang gewinnt“ (ebenfalls eine Aktion zugunsten der Kirchenorgel) ist eng mit dem Namen von Erika Dillmann verbunden. Und schließlich, sie ist zeitlebens der Zeitung treugeblieben. Ihre Karriere hat sie als Lokalredakteurin in Tettnang begonnen; bis kurz vor ihrem „Neunziger“ war sie wertvolle Beraterin und Ideenlieferant der Redaktion. Herzlichen Dank „ed“.

Wer Erika Dillmann näher kannte, der wusste auch um deren ausgeprägte Liebe zur Natur, der kannte sie als Hobby-Landwirtin und Gärtnerin, die auf ihrem idyllisch gelegenen „Gütle“ bei Kressbronn Sauerkirschen erntete oder Pfingstrosen züchtete. Der kannte sie auch als versierte Skifahrerin und schätzte ihr seemännisches Know-How an Bord eines Segelschiffes. Vieles, wie sie denkt und fühlt, auch eigene Schicksalsschläge, findet sich versteckt in ihrem literarischen Werk wieder. In „Hintergründe“ beispielsweise.