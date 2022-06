Sicherheit im Alltag und am Computer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Polizeihauptkommissar Hans Hunger vom Polizeipräsidium Ravensburg informierte Seniorinnen und Senioren praxisnah zu aktuellen Betrugsmaschen wie „Falsche Polizeibeamte, Schockanrufe, Enkeltrick“. Schauspielerisch begabte Kriminelle wollen sich unter Vorwand Eintritt an der Haustür verschaffen. Oder Kriminelle rufen an und nutzen die Hilfsbereitschaft der Älteren aus. Zweites Thema war „Sicherheitsbewusstes Verhalten im Internet“. Schon während des Vortrages gab es einen regen Austausch. Auch in Tettnang und seinen Ortschaften sind viele Fälle passiert.

Hans Hunger gab Tipps: Lassen Sie keine Unbekannte in Ihre Wohnung. Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben. Erklären Sie niemandem, wo Sie Geld, Wertsachen aufbewahren. Geld holen im Supermarkt – das ist das Sicherste. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Gespräch sofort beenden. Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter 110 (ohne Vorwahl).

Seien Sie einen Schritt voraus – weitere Infos unter www.verbraucherzentrale.de – www.polizeiberatung.de/internetgefahren – www.polizei-beratung.de/opferinformationen

Nächster Senioren Treff am 26. Juli im Hotel Ritter.