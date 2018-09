SGA-Reserve passt Auftaktsieg nur knapp

In der Handball-Kreisliga Bodensee der Frauen hat die SG Argental II bei der TSG Leutkirch mit 11:12 (7:6) verloren. Laut Spielbericht bestimmten die beiden Abwehrreihen von Beginn an das Geschehen auf dem Spielfeld. Keiner Mannschaft gelang es, sich mit mehr als zwei Toren abzusetzen.

So gingen die Argentalerinnen mit einem Tore Vorsprung in die Halbzeit. Beide Teams gaben bis zum Ende wirklich alles. Trotz der Niederlage gab es in der Argentaler Kabine keine wirklich hängenden Köpfe - auch wenn zu viele der hundertprozentigen Tormöglichkeiten nicht verwertet. Trainer Hermann-Josef Altwicker lobte nach dem Spiel die von ihm eingeforderte kämpferische Leistung seines Teams über die gesamt Spielzeit hinweg. Nächster Gegner sind die Damen des TSV Lindau, ein Team, das in den Jahren zuvor in der Klasse immer oben mitgespielt hat.

Die Handballerinnen aus Argental wollen mit ihren Trainer ist das Saisonziel klar definiert: Ein Platz unter den ersten Dreien soll gelingen - und mittelfristig soll zudem die Lücke zur ersten Mannschaft verkleinert werden. Dazu werden erstmalig in dieser Saison auch die starken Jugendspielerinnen aus der B-Jugend den Kader der zweiten Mannschaft verstärken.