SGA-Reserve muss erneut Niederlage hinnehmen

Mit 2:3 hat die SG Argental II in der Fußball-Kreisliga B1 am Donnerstagabend gegen den TSV Eschach verloren. Die Bezirksligareserve der SGA brauchte 45 Minuten, um richtig ins Spiel zu finden. Dies wusste der Tabellenzweite eiskalt auszunutzen, wie es im Vereinsbericht heißt.

Die Gästemannschaft aus Eschach legte eine scheinbar beruhigende 3:0-Halbzeitführung hin. Doch kam Argental mit viel Druck aus der Kabine. Der pfeilschnelle Silas Meister über links setzte sich immer wieder sehenswert durch und konnte in der 53. Minute nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Lukas Blöchl trat an und verwandelte den fälligen Strafstoß mit etwas Glück zum 1:3-Anschlusstreffer. Die Heimelf legte nach und schaffte nur zwei Minuten später durch einen wunderschönen Treffer noch das 2:3. Eschach sah sich in der Folge einer klasse aufspielenden SG Argental gegenüber, die im weiteren Verlauf jedoch gute Chancen zum Ausgleich liegen ließ. Der Tabellenzweite rettete den knappen Vorsprung letztlich über die Ziellinie.

Für die SG Argental II war es die siebte Saisonniederlage im zehnten Pflichtspiel, womit die Mannschaft weiterhin Tabellenletzter ist.