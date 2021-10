SGA-Handballerinnen verlieren auswärts

Die Handballerinnen der SG Argental mussten am Sonntagabend die Heimreise ohne zwei Punkte im Gepäck antreten. Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einer starken zweiten Halbzeit, in der die SGA sogar kurz geführt hatte, mussten sich die Gäste in der Landesliga durch zu viele Fehler in der Schlussphase mit 26:28 (13:18) geschlagen geben.

Frauen-Landesliga: HSG Langenau/Elchingen – SG Argental 28:26 (18:13) – Die Mannschaft aus dem Argental schaffte es laut Mitteilung nicht, an die starke Abwehrleistung des vergangenen Spiels anzuknüpfen. So kamen die Gastgeberinnen vor allem in der Anfangsphase viel zu leicht zu Torchancen und konnten oft ohne gegnerische Berührung abschließen. Die Abwehr der SGA stand nicht kompakt genug und war zu offensiv, sodass auch die Kreisläuferin der HSG zu viel Platz hatte. Somit stand es nach zehn Minuten bereits 7:3 für die Gastgeberinnen, woraufhin SGA-Trainerin Stefanie Raaf ihre erste Auszeit nahm. In den folgenden Minuten verkürzten die Gäste auf 5:7, allerdings stand die Abwehr auch weiterhin nicht kompakt genug und im Angriff vergab man zu viele Chancen – zur Pause lag die SG Argental mit 13:18 zurück.

Nach der Pause zeigten sich die Argentalerinnen laut Mitteilung von einer ganz anderen Seite und mit einer ganz anderen Körpersprache. Die Abwehr agierte jetzt viel spritziger und aggressiver und im Angriff wurden die Chancen genutzt. Innerhalb von zehn Minuten glichen die Gäste zum 19:19 aus. Allerdings verpasste es die SGA um Spielmacherin Katharina Stellmacher, den Führungstreffer zu machen. Die HSG hingegen nutzte ihre Chancen und zog wieder auf zwei Tore davon. In der 52. Minute erzielte Emma Brugger mit ihrem ersten Landesligatreffer die erstmalige Führung für die SGA (25:24). Doch durch zu leichte Fehler machte sich die SG Argental das Leben selbst schwer und Langenau übernahm durch drei Treffer in Folge wieder die Führung. Diese gab die HSG bis zum Schlusspfiff nicht mehr her (28:26).

Argental konnte sein Potenzial nicht über die gesamte Spielzeit abrufen, sonst hätte das Endergebnis anders aussehen können. Jetzt gilt die Konzentration dem Derby am Samstag (20 Uhr) gegen die TSG Ailingen. Dort will die SGA es über 60 Minuten besser machen als gegen die HSG Langenau/Elchingen.

TSG Ailingen –SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch 23:26 (11:12) – Eine Woche vor dem Derby bei der SG Argental haben die Ailingerinnen im fünften Saisonspiel die vierte Niederlage kassiert. Nur einmal, beim 2:1 in der sechsten Minute, führte die TSG gegen die Spielgemeinschaft aus dem Landkreis Göppingen. Immer wieder kämpfte sich Ailingen nach Rückständen heran, immer wieder zog die SG ein paar Tore davon. Von 14:20 verkürzte die TSG in der 49. Minute auf 19:21, näher kam Ailingen aber nicht mehr heran. Beste Werferinnen des Teams von Trainer Lars Rossi waren Lisa Divy und Christine Haake mit jeweils fünf Toren.

Bezirksklasse: HSG Langenargen-Tettnang – HSG Illertal 24:18 (12:6) – Nach zwei knappen Niederlagen in Folge haben die Handballer der HSG Langenargen-Tettnang einen souveränen Heimsieg gefeiert. Gegen die HSG Illertal ließen die Gastgeber in der Carl-Gührer-Halle in der ersten Halbzeit gerade einmal sechs Treffer zu. Langenargen lag nie zurück und hatte in Noah Göppinger (sieben Tore) und Nils Teichmann (fünf) die erfolgreichsten Werfer.