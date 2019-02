SGA gewinnt auch zweites Derby gegen die MTG Wangen

Mit einem 25:22 (15:12)-Sieg haben die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental am Samstagabend auch das Rückspiel gegen die MTG Wangen für sich entscheiden können. Nach einer recht hart umkämpften und spannenden Partie behielt die Mannschaft von SGA-Coach Uwe Bittenbinder am Ende die Ruhe und nahm beide Punkte mit nach Hause.

Laut Spielbericht starteten die Gäste gut in die Partie und lagen nach sieben Minuten mit 5:2 vorne. Dann schlichen sich bei der SG Fehler ein. Vor allem die ungenauen Pässe und Abschlüsse aufgrund des sehr harzigen Balls brachte die MTG erstmals in Führung (7:6, 13. Minute). Mit drei Toren in Folge durch Dalin Kozok, Selina Haack und Katharina Stellmacher erarbeitete sich Argental eine 9:7-Führung, woraufhin die Gastgeberinnen eine Auszeit nahmen. Die SGA ließ sich dadurch nicht beirren und machte genauso weiter. Die Abwehr stand kompakt, und auch SGA-Torhüterin Wiebke Krause – die durchspielte, da Cathrin Müller krankheitsbedingt eher nur für den Notfall mitgereist war – zeigte starke Paraden. Mit einer 15:12-Führung gingen beide Mannschaften in die Kabine – und wussten, dass in der zweiten Halbzeit noch ein hartes Stück Arbeit vor ihnen lag.

Da Ramona Endraß vor der Pause aufgrund von zwei Zeitstrafen bereits vom Feld musste, war die SGA gezwungen, die Abwehr umzustellen. Doch auch das brachte zunächst keinen Bruch ins Spiel des Gästeteams und lagen nach 42 gespielten Minuten mit 20:17 vorne. Nach einer erneuten Auszeit der MTGlerinnen schafften sie es, durch drei Tore in Folge gleichzuziehen (20:20, 46.).

Daraufhin nahm SGA-Trainer Bittenbinder eine Auszeit und stellte seine Mannschaft neu ein. Zumal es in dieser Phase im Argentaler Angriff an Bewegung und Zug zum Tor mangelte, während sich im Abwehrverbund große Lücken auftaten. Eine spannende Schlussphase deutete sich nun an. Argental schaffte es wieder, sich auf zwei Tore abzusetzen. Doch erzielte in der 53. Minute die gegen Ende stark spielende Marina Gabriel den 22:23-Anschlusstreffer.

Durch lange Angriffe und zwei Tore von Dalin Kozok und Maike Bittner bog die SG Argental endgültig auf die Siegerstraße ein und gewann schlussendlich mit 25:22. Die Mannschaft bewies Kampfgeist und zeigte, dass Wangen auch mit Harz in der eigenen Halle zu bezwingen ist.

Jetzt haben die Spielerinnen um SGA-Handballtrainer Uwe Bittenbinder eine knapp vierwöchige Spielpause, bevor es nach Weingarten zum nächsten Derby geht.