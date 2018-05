SGA-Fußballabteilung sieht sich gut aufgestellt

Nach der Abteilungsversammlung der Argentaler Fußballer inklusive Wahlen präsentiert sich der Fußballverein weiterhin sehr gut aufgestellt. Laut Pressemitteilung war die Versammlung sehr gut besucht. SGA-Abteilungsleiter Thomas König begrüßte zahlreich aktive Spieler und weitere Vereinsmitglieder im Laimnauer Vereinsheim.

Zunächst gedachten die Mitglieder mit einer Schweigeminute an den im vergangenen Jahr verstorbenen Schiedsrichter Arthur Stadelmann, der fast 50 Jahre lang mit ganz viel Herzblut für die SG Argental tätig war. Max Straub und Martin Fischer wurden für 50 Jahre Mitglied der Abteilung Fussball geehrt. Die offiziellen Ehrungen werden anlässlich eines Heimspieltags der aktiven Mannschaften in der Rückrunde vorgenommen.

Danach nahm SGA-Gesamtvorstandsvorsitzender Wolfgang Klemm die Entlastung der Abteilungsleitung vor und führte durch die anschließenden Wahlen. Erneut wurden Thomas König und Markus Bucher in ihren Ämtern als Abteilungsleiter und Stellvertreter für weitere zwei Jahre bestätigt. Im insgesamt fünfköpfigen Leitungsteam fungiert Martin König als Teamleiter für die erste Mannschaft und Tobias Helm in gleicher Position für die SGA-Zweite. Matthias Dingler ist in dieser Führungsriege weiterhin als Verantwortlicher für die Sportstätten in Laimnau und Langnau verantwortlich.

Fertigstellung im Sommer geplant

Wolfgang Klemm nahm diese Gelegenheit zum Anlass, sich bei der gesamten SGA-Fußballabteilung für den großen Einsatz rund ums aktuell laufende Projekt „Funktionsgebäude Oberlangnau“ zu bedanken. Hier seien unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden erforderlich, die die aktiven Spieler und Mitglieder eindrucksvoll bewältigen. Das Ziel der Fertigstellung im Sommer sei realistisch.

Abteilungschef Thomas König verkündete unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“, dass die SGA-Fußballer im Frühjahr einen Erste-Hilfe-Kurs anbieten, der Erste-Hilfe-Maßnahmen rund um das Fußballgeschehen behandelt. Für die Rückrunde wünschte König der Bezirksligamannschaft um ihrem Trainer Philipp Meißner viel Erfolg und eine verletzungsfreie Spielzeit. Nach der Versammlung schnürten die SGA-Erste und -Zweite die Fußballschuhe fürs Training, um sich weiter auf die Rückrunde vorzubereiten.