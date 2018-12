SG Argental will Tabellenzweiten knacken

Zum letzten Heimspiel im Jahr 2018 und ersten Rückrundenspiel empfangen die Handballerinnen der SG Argental am Samstag um 19 Uhr in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang die HSG Ebersbach/Bünzwangen. Nachdem die letzten vier Heimspiel gewonnen wurden, hoffen die Gastgeberinnen auch diesen Samstag punkten zu können. Jedoch wartet mit der HSG ein harter Brocken, denn die Gäste standen bis vor Kurzem noch ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz.

Mit 17:5 Punkten steht die HSG momentan auf dem zweiten Rang der Landesliga. Die ersten acht Saisonspiele entschieden die Ebersbacherinnen für sich. In den letzten drei Meisterschaftsspielen mussten sie erstmals Punkte lassen. Gegen den Spitzenreiter aus Urach (21:22) und die MTG Wangen 25:27) verlor die HSG nur knapp und Schnaitheim erkämpfte sich in Ebersbach einen Punkt (20:20).

Starke erste Halbzeit

Auch die SGA konnte im ersten Saisonspiel in Ebersbach mithalten, das Team aus dem Argental führte sogar die komplette erste Halbzeit über. Aufgrund eines Einbruchs in der zweiten Hälfte, in der die Mannschaft zu viele Fehler machte, konnte die HSG das Spiel drehen und gewann so knapp mit 28:25. Drei Tore sind beim Handball nicht viel.

Die Chance ist da

Das heißt, dass die SG Argental gegen den Zweiten durchaus eine Chance hat. Für die SG Argental trafen am ersten Spieltag Dalin Kozok zehnmal und Maike Bittner achtmal. Bei der HSG waren vier Spielerinnen mit jeweils fünf Toren erfolgreich: Maxine Stürzer, Rita Trzaska, Janina Schulz und Marilena Costanzo. Sieben Minuten vor Schluss erzielte die HSG vier Tore in Folge zum 27:22. Das war die Entscheidung.

Die Mannschaft um Trainer Uwe Bittenbinder wird am Samstag voraussichtlich wieder vollzählig sein und möchte alles geben um auch dieses Heimspiel für sich zu entscheiden, denn dann kann man beruhigt in das letzte Auswärtsspiel dieses Jahr und die anschließende Weihnachtspause gehen.