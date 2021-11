SG Argental will sich im Angriff steigern.

Für die Landesligahandballerinnen der SG Argental steht am kommenden Samstag um 20 Uhr das vierte Heimspiel auf dem Plan. Als Gegner in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang wird die TSG Schnaitheim erwartet, die in der vergangenen Woche mit einem 28:27-Erfolg gegen die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch ihren ersten Saisonsieg feierte.

„Wir möchten uns vor allem im Angriff steigern und an die starke Abwehrleistung aus dem letzten Spiel anknüpfen“, heißt es im Vorbericht der SGA. Der Verein bezieht sich dabei auf die vergangenen Begegnung beim noch verlustpunktfreien Tabellenführer TV Gerhausen. Auswärts bot das Team von Stefanie Raaf lange Paroli und geriet bei der 17:21-Niederlage erst in den letzten zehn Minuten des Spiels entscheidend ins Hintertreffen.

Lisa Liss fällt aus

Mit der TSG Schnaitheim ist am Samstag ein recht bekannter Gegner zu Gast in der Carl-Gührer-Halle. In den vergangenen Jahren trafen die Mannschaften immer wieder aufeinander und lieferten sich enge Begegnungen. Die SGA erwartet die TSG nach ihrem ersten Saisonsieg mit Selbstvertrauen. Das Raaf-Team geht dennoch optimistisch in das Spiel. „In dieser Saison zeigt sich die Mannschaft sehr heimstark“, berichtet der aktuelle Vierte der Landesliga und freut sich wieder auf lautstarke Unterstützung. Bis auf Lisa Liss wird das SGA-Team vollzählig sein.