SG Argental will Heimserie am Samstag ausbauen

Die SG Argental muss in der Handball-Landesliga punkten. Am besten gleich am Samstag wenn der TV Gerhausen um 19 Uhr in der Carl-Gührer-Halle zu Gast ist. Der Tabellenvorletzte könnte mit einem Sieg den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze verkürzen.Nach der unglücklichen Auswärtsniederlage am vergangenen Wochenende gegen Neuffen (30:33), ist am Samstag der TV Gerhausen zu Gast in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle. Aus neun Spielen konnte der TV viermal als Sieger vom Spielfeld gehen, zuletzt gelang ein knapper Heimsieg gegen Wangen (23:22). Derzeit stehen die Gäste auf dem achten Tabellenplatz, haben jedoch zwei Spiele mehr bestritten.

In der vergangenen Saison schloss das Team die Saison auf dem dritten Tabellenplatz ab und verpasste aufgrund des direkten Vergleichs die Relegation. Jedoch hat sich das Gesicht der Gerhausener Mannschaft geändert. Mit Marie Prinz und Franziska Kaupp verließen zwei wichtige Stützen im Rückraum den Verein. Dennoch verfügt Gerhausen über einen ausgeglichenen Kader und es gilt die Kreise von Rückraumspielerin Jana Heinkel in den Griff zu bekommen.Die Argentalerinnen wollen ihre Heimserie weiter ausbauen SGA-Coach Uwe Bittenbinder kann auf fast alle Spielerinnen zurückgreifen. Im Vergleich zur vergangenen Partie muss sich die SGA in der Abwehr steigern. Zuletzt überzeugte die Mannschaft vor allem durch ihren Kampfgeist und ihre geschlossene Mannschaftsleistung.