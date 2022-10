SG Argental will an ersten Sieg anknüpfen

Der Saisonauftakt macht Hoffnung auf eine erfolgreiche Runde. Mit 31:27 gewannen die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental bei der FSG Giengen-Brenz – und diesen ersten guten Eindruck möchte die SGA nun im ersten Heimspiel bestätigen. In der Carl-Gührer-Halle in Tettnang trifft die Mannschaft vom Trainerteam Stefanie Raaf und Wiebke Krause am Samstag um 20 Uhr auf die TSG Schnaitheim.

Die Gastgeberinnen erwarten einen sehr schwierigen Gegner. „Mit der TSG Schnaitheim ist der letztjährige Tabellendritte zu Gast in der Carl-Gührer-Halle. Die TSG konnte vergangene Saison beide Spiele für sich entscheiden und wird somit als Favorit in die Partie gehen“, heißt es in der SGA-Mitteilung. Ob Schnaitheim auch in der neuen Runde eine Topmannschaft ist, muss sich allerdings erst noch zeigen. Für die TSG ist das Gastspiel in Tettnang zugleich ihre erste Begegnung in der Landesliga-Saison 2022/2023.

In Gedenken an die verstorbene Mitspielerin

Argental wird versuchen, den Gästen mit einer kompakten Abwehr das Leben schwer zu machen und so erst gar kein harmonisches Zusammenspiel der TSG zuzulassen. Die SGA strebt an, eine geschlossene Mannschaftsleistung zu zeigen – das war schon der Schlüssel zum Erfolg beim Auftakt. „Daran möchten wir anknüpfen“, so die SGA, die ohne Selina Brentel, Dorothea Diemer und Bianca Mihai auskommen muss. Im Vergleich zum ersten Saisonspiel stößt Lisa Liss zum Team. Im Rahmen des Spiels möchte die SG Argental der verstorbenen Mitspielerin Vroni gedenken.