SG Argental vor dem nächsten Brocken

Es sind harte Wochen für die SG Argental in der Landesliga. Nach den Duellen gegen die beiden Führenden Burlafingen/Ulm und Herbrechtingen-Bolheim steht für die SGA-Handballerinnen die Reise zum formstarken Dritten HSG Langenau/Elchingen (Sonntag, 17.30 Uhr). In der Brühlhalle Elchingen will Argental dem Gegner wieder einen harten Kampf liefern, und diesmal aber auch Zählbares einfahren. Ziel ist es, den Anschluss an den Tabellenrang nicht zu verlieren.

Argental setzt auf eine kompakte Abwehr

Der Tabellenvierte kommt nach dem vergangenen Auftritt gegen Herbrechtingen-Bolheim durchaus selbstbewusst daher. Trotz der 25:30-Heimniederlage zeigte Argental eine gute Leistung und musste erst in den letzten fünf Minuten des Spiels abreißen lassen. Vieles lief gut, daran möchte die SGA anknüpfen. „Es wird darauf ankommen, wieder eine kompakte Abwehr zu stellen“, heißt es in Argentals Mitteilung. Aufseiten der SGA ist noch offen, wer am Wochenende alles auflaufen kann.