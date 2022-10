SG Argental vergoldet Auftaktsieg

Der Traumstart der SG Argental ist perfekt. Nach dem Auftakterfolg bei der FSG Giengen-Brenz gewannen die Landesliga-Handballerinnen auch das erste Heimspiel der neuen Saison. Gegen die favorisierte TSG Schnaitheim gab es am Samstagabend einen 33:28 (15:13)-Sieg.

Vor rund 80 Zuschauern in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang stand die Argentaler Abwehr von Beginn an kompakt. Die eigenen Angriffe spielte die Mannschaft des Trainerteams Stefanie Raaf und Wiebke Krause zudem mit einem hohen Tempo. In den ersten acht Minuten zogen die Gatsgeberinnen auf 6:3 davon – die TSG nahm eine frühe Auszeit. Die Argentalerinnen drückten dem Spiel weiter ihren Stempel auf und führten nach 21 Minuten mit 13:8. „Jedoch schlichen sich dann technische Fehler und unvorbereitete Abschlüsse ins Spiel ein“, heißt es in der SGA-Mitteilung. Schnaitheim verkürzte deshalb bis zur Halbzeit auf 13:15.

Von der Stimmung getragen

Nach Wiederbeginn gingen die Gäste kurzzeitig in Führung (17:16, 35.). Aber getragen von einer „tollen Stimmung in der Halle und in der Mannschaft“ kämpfte sich die SGA zurück ins Spiel und setzte sich in den letzten zehn Minuten entscheidend ab. Die beste Torschützin war Saskia Fimpel mit sieben Treffern.

Bei der Heimspielpremiere in dieser Saison gedachten die Mannschaft und alle Anwesenden der verstorbenen Mitspielerin Vroni.