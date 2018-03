SG Argental testet zweimal

Fußball-Bezirksligist SG Argental testet am kommenden Wochenende laut Vereinsmitteilung gegen zwei A-Ligisten. Zunächst trifft der Bezirksligist um Trainer Philipp Meißner am Samstag, 17. Februar, um 16 Uhr auf den A2-Ligisten TSG Ailingen (Spielort: Kunstrasen Ailingen), am Sonntag (18. Februar) heißt der Gegner auf dem Kunstrasenplatz in Wangen mit dem SV Deuchelried ein Vertreter der Kreisliga A3. Anpfiff ist hier bereits um 12.30 Uhr. In der folgenden Woche ist noch zweimal Training in heimischen Gefilden angesagt, bevor es für die Mannschaft von SGA-Coach Philipp Meißner für vier Tage ins Traininslager an den Gardasee geht.