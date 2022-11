SG Argental teilt Punkte mit Bargau/Bettringen

Zum ersten Mal in dieser Saison ist ein Spiel der Landesliga-Handballerinnen der SG Argental ohne Sieger geendet. Zu Hause in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang gab es am Samstagabend ein 22:22 (11:13)-Unentschieden gegen die HSG Bargau/Bettringen. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit steigerte sich Argental im zweiten Durchgang und ging kurz vor Ende sogar in Führung, kassierte dann aber noch den Ausgleich.

Anfangs tasteten sich die beiden Mannschaften noch ab und bis zum 3:3 in der 11. Minute war das Spiel ausgeglichen. Dann legten die Gäste einen Gang zu, stellten eine kompakte Abwehr, die es der SGA sehr schwer machte. Auch aufgrund einiger Fehler der Gastgeberinnen erspielte sich die HSG einen Fünf-Tore-Vorsprung (9:4, 18. Minute). Zudem passte die Chancenverwertung bei Argental in dieser Phase nicht – das Trainergespann Stefanie Raaf/Wiebke Krause wollte dem mit einer Auszeit entgegenwirken. Der Plan ging auf, die SG verkürzte vor der Halbzeitpause auf 11:13.

Leistungssteigerung im zweiten Durchgang

Somit war für beide Mannschaften im zweiten Durchgang noch alles drin. Argentals Abwehr arbeitete nun besser, die Leistung stimmte nun. Belohnt wurde das mit dem Führungstreffer von Lea Bohner zum 21:20 (54.). Bargau/Bettringen glich durch Lisa Perlak (55.) noch mal aus, aber Dalin Kozok brachte die SGA per Siebenmeter erneut in Führung (56.). Die Gäste ließen aber nicht locker, sodass die starke Anne Berger wenig später das 22:22 erzielen konnte (57.). Argental schaffte es trotz Überzahl nicht mehr, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen, und somit mussten sich die Gastgeberinnen vor 200 Zuschauern mit einem Punkt zufriedengeben.

Mit nur einem Punkt weniger als der dritte Platz steht die SGA aktuell auf dem sechsten Tabellenrang der Landesliga. Im kommenden Spiel gastieren die Argentalerinnen beim besser postierten Tabellennachbarn TSG Ehingen.