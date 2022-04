SG Argental strebt positiven Heimabschluss an

Zwei Punkte sind das Mindestziel der Landesliga-Handballerinnen der SG Argental. Diese brauchen sie, um den Klassenerhalt zu sichern. Bestenfalls eingefahren werden soll der Sieg schon am gegen Giengen-Brenz (Samstag, 18 Uhr). Aufgrund vieler Verletzte muss die SGA in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang mit einem ungewohnten Kader antreten.

Das letzte Heimspiel findet als Dank für die Unterstützung unter dem Motto „Malle für Alle“ statt. „Wer in einem Malle-Outfit oder einem passenden Accessoire kommt, bekommt ein Freigetränk“, so die SGA. „Auch beim letzten Heimauftritt würde sich die Mannschaft über viele Zuschauer freuen, auch um die scheidenden Spielerinnen in einem schönen Rahmen zu verabschieden und gemeinsam den Abend ausklingen zu lassen.“