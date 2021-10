SG Argental steht vor dem ersten Auswärtsspiel

Frauen-Landesliga: TSG Ailingen – SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch (Sa., 20 Uhr, Bodenseesporthalle Friedrichshafen). – Bevor es in einer Woche zum Derby gegen die SG Argental kommt, empfangen die Handballerinnen der TSG Ailingen am Samstagabend die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch. Sowohl Ailingen als auch die Spielgemeinschaft aus dem Landkreis Göppingen haben nach vier Partien 2:6 Punkte. Mit einem Heimsieg könnte die TSG also am kommenden Gegner vorbeiziehen. Ailingens Trainer Lars Rossi hätte nichts dagegen, wenn Clarissa Höhn und Svenja Kebach so treffen würden wie in der Vorwoche. Bei der 25:29-Niederlage bei der TG Geislingen warf Höhn acht Tore, Kebach traf siebenmal. (sz)

Nach dem gelungenen Saisonstart mit zwei Siegen in der eigenen Halle sind die Handballerinnen der SG Argental am Sonntag (15.15 Uhr) erstmals in dieser Saison auswärts gefordert. Bei der HSG Langenau/Elchingen stehen die Spielerinnen um Trainerin Stefanie Raaf vor einer schweren Aufgabe.

Die HSG-Spielerinnen sind der SGA nicht unbekannt, da Langenau/Elchingen mittlerweile fester Bestandteil der Landesliga ist und es schon einige Duelle gegeneinander gab. Die vergangene Partie hat die HSG gewonnen. Nach der langen Corona-Pause wissen Raaf und Co. allerdings nicht, wie Langenau/Elchingen aufgestellt und eingespielt ist. Fünf Spiele absolvierte die Mannschaft um HSG-Trainer Alexander Zeiser in der aktuellen Saison – drei haben sie gewonnen. Niederlagen gab es gegen den Meisterschaftsfavoriten Herbrechtingen/Bolheim und gegen Giengen-Brenz. Mit 6:4 Punkten liegt Langenau/Elchingen auf dem dritten Tabellenrang.

Es ist also ein starker Gegner für die SG Argental. „Doch es ist sicherlich alles drin, wenn die Mannschaft an die starke Abwehrleistung des vergangenen Spiels anknüpft“, heißt es in der Mitteilung der SGA. Die Chancenverwertung der SGA muss allerdings besser werden. Raaf kann am Sonntag nicht auf alle Spielerinnen zurückgreifen: Selina Brentel, Selina Haack und Lisa Liss fehlen. Außerdem mussten mehrere Spielerinnen unter der Woche angeschlagen pausieren.