SG Argental siegt im Vier-Punkte-Spiel

Nach einer spannenden Partie, in welcher die SG Argental am Sonntagabend sogar einen Rückstand aufholte, konnte der Tabellenneunte in der Schlussviertelstunde das Spiel doch deutlich für sich entscheiden. Mit dem 34:24-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten SG Bettringen ist die Mannschaft von SGA-Trainer Uwe Bittenbinder erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Zur Halbzeitpause führten die Gastgeberinnen noch hauchdünn mit einem Tor Vorsprung (15:14).

Beide Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt in Staffel 3 der Landesliga schenkten sich vor 50 Zuschauern in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle nichts. Laut Vereinsbericht konnte sich während der ersten Minuten keine Mannschaft einen Vorteil herausspielen. Da die SGA und Bettringen in dieser Saison zum ersten Mal aufeinandertrafen, agierte man auf beiden Seiten zunächst vorsichtig. Nach zehn Minuten setzte sich das Heimteam erstmals mit drei Toren ab (8:5), konnte den Vorsprung allerdings nicht bis zur Pause halten. Bettringen glich nach 25 Minuten zum 12:12 und nach 28 Minuten zum 14:14 aus. Kurz vor der Pause fand ein eigentlich geblockter Ball noch den Weg ins Gästetor, wodurch die SG Argental mit einer knappen 15:14-Führung in die Kabine ging.

Auszeit bringt die Wende

Nach dem Seitenwechsel fanden die Bettringer Mannschaft schneller zurück ins Spiel und übernahm durch vier Tore in Folge die Führung (18:15). In dieser Phase leisteten sich die Spielerinnen von Bittenbinder zu viele technische Fehler, welche durch schnelles Umschalten des Gegners und daraus resultierenden Torabschlüssen bestraft wurden. Beim 20:22 aus Sicht der SGA (45.) Minute nahm Argentals Trainer eine Auszeit und stimmte sein Team auf die restliche Viertelstunde ein.

Die Gastgeberinnen gaben nicht auf und kämpften sich Tor um Tor heran. Die vom SGA-Handballcoach beantragte Unterbrechung der Partie schien Früchte zu tragen: Die Gastgeberinnen spielten im Angriff wieder Chancen heraus und verwerteten diese. Und auch die kompakte 5:1-Abwehr, mit welcher die Gästemannschaft aus Bettringen so ihre Probleme hatten, stand stabil. Somit konnte die SGA durch einen unglaublichen 14:2-Lauf das Spiel in der Schlussviertelstunde für sich entscheiden.

Torhüterin lässt nur wenig zu

Die Gäste hingegen schafften es in den letzten 15 Minuten, lediglich zwei Mal den Ball im Tor der SG Argental unterzubringen – was auch der bärenstarken SGA-Torhüterin Cathrin Müller zu verdanken ist. Am Schluss stand ein 34:24 auf der Anzeigentafel in der Carl-Gührer-Halle, womit die Bittenbinder-Schützlinge einen gelungenen Start ins neue Jahr feiern konnten.

Mit dem letztlich klaren Heimsieg rangieren die Landesliga-Handballerinnen von Argental mit 10:16 Punkten weiterhin auf dem neunten Tabellenrang - mit lediglich einen Punkt hinter dem Lokalrivalen TV Weingarten und drei Punkten Rückstand auf die TSG Schnaitheim. Die wird in zwei Wochen am Samstag, 26. Januar, in Tettnang zu Gast sein. Anwurf in der Carl-Gührer-Halle ist 19 Uhr.