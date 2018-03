SG Argental muss aggressiver zu Werke gehen

Vor einem weiteren wichtigen Handballspiel steht am Samstag, 17. März, die Landesligamannschaft der SG Argental. Um 19 Uhr empfangen sie die HSG Ebersbach/Bünzwangen in der heimischen Carl-Gührer-Halle Tettnang. Mit der HSG kommt der direkte Verfolger. Er wird laut Vorschau alles geben, um zwei Punkte zu entführen und in der Tabelle an der SGA vorbeizuziehen.

Nach verspäteter Ankunft durch Stau und einer unterirdischen Leistung beim Hinspiel in Ebersbach muss die Mannschaft um Uwe Bittenbinder in heimischer Halle eine andere Leistung zeigen um Punkte auf dem eigenen Konto verbuchen zu können. Die HSG steht nach zwei Spielen mehr und 12:24 Punkten auf dem achten Tabellenrang, gleich viele Spiele und Punkte konnte bisher die SG Bettringen einfahren, somit benötigen die Ebersbacherinnen die Punkte um Bettringen hinter sich zu lassen.

Die SGA belegt mit zwei Spielen weniger und 13:19 Punkten lediglich einen Platz weiter oben. Bei der Hinspielpleite bekamen die Argentälerinnen vor allem die quirlige Rückraum-Mitte-Spielerin Ann-Katrin Schurr nicht in den Griff. Sie war mit 13 Toren beste Werferin und sorgte mit schnellen Einzelaktionen dafür, dass einige Abwehrspielerinnen der SGA für zwei Minuten vom Feld mussten. Um gegen die Gäste bestehen zu können, muss die SGA eine Schippe in der Abwehr drauflegen und aggressiver zu Werke gehen.