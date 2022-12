SG Argental mit Kantersieg zum Jahresabschluss

Durch einen nie gefährdeten 43:19 (26:11)-Kantersieg gegen die TSF Ludwigsfeld verabschieden sich die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental mit einem ausgeglichenen Punktekonto in die Winterpause. In der Tabelle rangieren die Argentalerinnen aktuell auf Rang fünf.

Nach mehreren durchwachsenen Partien in den vergangenen Wochen schien am vergangenen Samstagabend alles zu klappen. Die SGA kam zunächst etwas schleppend in Gang, sodass das Spiel zunächst noch recht ausgeglichen war. Nach elf Minuten führten die Gastgeberinnen lediglich mit 7:6. Als Ursache dafür machte die SGA die „noch zu löchrige Abwehr“ aus. In der Folge schalteten die Argentalerinnen dann aber einen Gang höher und erzielten schnelle Tore. Zudem trat das Team von Trainerin Stefanie Raaf kompakter auf. Der Gegner hatte nicht viel zu entgegenzusetzen, weshalb es zur Pause schon 26:11 für die SGA stand.

Jede Feldspielerin trifft

Das Spiel in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang schien somit schon entschieden zu sein, doch Argental wollte sich nicht darauf ausruhen und das Tempo weiterhin hoch halten. „Wir waren von jeder Position gefährlich, somit konnte sich auch jede Feldspielerin in die Torschützenliste eintragen“, so die SGA in ihrer Mitteilung. „Besonders erfreulich sind die ersten Tore unserer Neuzugänge Lea Jäger und Dorothea Diemer.“ Der hohe Vorsprung ermöglichte es den Gastgeberinnen, einiges auszuprobieren und mehrere Wechsel durchzuführen. Am Ende zeigte die Anzeigetafel ein Ergebnis von 43:19 für die SGA, die somit den Abstand zur Abstiegszone erheblich vergrößert hat.

„Danke an Alina Hess und Janina Hirscher, die uns in dieser Partie ausgeholfen haben. Danke auch an alle Zuschauer, die wie immer zahlreich erschienen sind und für super Stimmung gesorgt haben“, so die SGA. „Jetzt hat die Mannschaft mehrere Wochen spielfrei und kann alle Wehwehchen auskurieren, ehe es Mitte Januar mit der Rückrunde losgeht.“ Nach dem Jahreswechsel startet Argental mit einem Heimspiel gegen die FSG Giengen-Brenz (Samstag, 14. Januar, 20 Uhr) in die Rückrunde.