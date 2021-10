SG Argental: Mit einer flinken Verstärkung in den Auftakt

Nach einer langen Pause starten die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental am kommenden Samstag in die neue Saison 2021/2022. Um 20 Uhr empfängt die SGA die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch in der heimischen Carl-Gührer-Halle in Tettnang. Die Mannschaft freut sich über jeden Zuschauer, zu beachten sind die Maskenpflicht und die 3G-Regel in der Halle.

Die Zuschauer, die den Weg zu diesem Spiel finden, bekommen eine verändertes Team bei den Gastgebern zu sehen. Laut SGA-Mitteilung haben sich Jenny Steger sowie die langjährige Kreisläuferin und Kapitänin Maike Bittner nach der abgebrochenen Spielzeit 2020/21 ohne Pflichtspieleinsatz entschieden, die Handballschuhe an den Nagel zu hängen. Zudem spielt Lydia Hepp aus beruflichen Gründen zukünftig für die zweite Mannschaft der SGA in der Bezirksklasse. Ebenso viele Zugänge gab es aber auch. „Glücklicherweise rückte die A-Jugendspielerin Marie Dollmann am Kreis nach und Cathrin Müller ist zurück und hütet das Tor zusammen mit Wiebke Krause“, heißt es in der Mitteilung von Argental. „Außerdem konnte mit Milena Kunz (TSB Ravensburg) eine flinke Verstärkung für die Außenbahnen gewonnen werden.“

Formationen ausprobiert

Auf die Saison hat sich das Team von Steffi Raaf mit drei Trainingseinheiten pro Woche vorbereitet. Dabei hat die SGA keine Zeit verschwendet und sofort nach der Erlaubnis mit der Vorbereitung auf die nun startende Landesligasaison begonnen. Zunächst wurde hauptsächlich an der Fitness gearbeitet, später seien dann spielerische Themen dazugekommen. Darüber hinaus seien in Tests gegen höherklassige Mannschaften „auch einige Formationen ausprobiert worden“.

Jetzt freut sich die SGA, endlich die Vorbereitung abschließen zu können und wieder ein Punktspiel vor Publikum zu bestreiten. Mit der SG LTB kommt eine unbekannte Mannschaft nach Tettnang, welche in der Saison 2019/20 den Aufstieg in die Landesliga perfekt machte, jedoch letztes Wochenende erst das erste Landesligaspiel bestreiten konnte und sich gegen den TV Gerhausen mit 20:25 geschlagen geben musste. Dabei zeigte die SG LTB, dass sie nicht zu unterschätzen ist. „Bis zum Schluss waren sie mit den starken Gastgeberinnen auf Augenhöhe“, berichtet die SGA. Die Argentalerinnen werden am Wochenende bis auf Tamara Gaschler und Selina Haack vollzählig sein und nach eigenen Angaben alles geben, um nach langer Zeit wieder zwei Punkte zu erkämpfen.

Wie das funktioniert, hat die zweite SGA-Mannschaft am vergangenen Wochenende beim 25:16 gegen den SC Lehr 2 vorgemacht. Ihre nächste Begegnung in der Bezirksklasse bestreiten sie am 16. Oktober bei der HSG Illertal.