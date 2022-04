SG Argental macht den Klassenerhalt perfekt

Durch eine durchweg gute Leistung haben die Handballerinnen der SG Argental ihr letztes Heimspiel der Saison gewonnen. Im Duell gegen die FSG Giengen-Brenz gab es einen zu keiner Zeit gefährdeten 29:24 (17:13)-Sieg. Mit den zwei gewonnenen Punkten sicherte sich die SGA endgültig den Klassenerhalt in der Landesliga.

Da zu den Langzeitverletzten krankheitsbedingte Ausfälle dazukamen, traten die Argentalerinnen am vergangenen Samstag in ungewohnter Konstellation an. Während der Partie verletzten sich dann auch noch Selina Brentel und Annika Duttle und konnten ihr Team damit nur noch von der Bank aus unterstützen. Dennoch behielten die Argentalerinnen ab dem 1:0 von Saskia Fimpel (2.) über das komplette Spiel die Oberhand. Den Grundstein dafür legte das Team von Trainerin Steffi Raaf mit einem Traumstart: Nach zehn Minuten führte die SGA mit 6:1. Bis zum ersten Gegentreffer dauerte es knapp acht Minuten. „Im Gegensatz zum Hinspiel (27:30-Niederlage, Anm. d. Red.) stand unsere Abwehr diesmal von Anfang an wie eine Mauer“, heißt es in der Mitteilung der Argentalerinnen. Das hatte auch mit Torhüterin Wiebke Krause zu tun, die sich am Samstag mal wieder als starker Rückhalt erwies. Beim Spielstand von 17:13 wurden die Seiten gewechselt.

Argentalerinnen bewahren kühlen Kopf

In den zweiten 30 Minuten knüpfte die Mannschaft an die gute Leistung an und vor allem die gut aufgelegte A-Jugendspielerin Lea Bohner nutzte immer wieder erfolgreich die Lücken im Angriff. Die Abwehr stand weiterhin gut, doch manchmal waren die Argentalerinnen nun einen Schritt zu spät an der Gegenspielerin, sodass die FSG mehrmals aus dem Rückraum zum Wurf kam. Die Gäste kamen vier Minuten vor Schluss auf drei Tore ran (24:27). Jedoch behielt die SGA kühlen Kopf und machte durch Tore von Dalin Kozok (28:24) und Bohner (29:24) den Sack in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang zu.

Die SG Argental kletterte mit 16:16 Punkten auf den fünften Rang und kann nun ohne Druck in die letzten beiden Partien der Saison gehen.