SG Argental lässt der HSG Oberkochen/Königsbronn keine Chance

In ihrem zweiten Heimspiel sind die Handballerinnen der SG Argental zum nächsten Heimsieg gestürmt. Über die gesamte Spielzeit ließ die Mannschaft in der Landesliga ihren Gästen von der HSG Oberkochen/Königsbronn keine Chance und gewann mit 35:19 (16:7).

Von der ersten Minute an stellten die Argentalerinnen eine kompakte Abwehr, die wenig zuließ. Auch Wiebke Krause im Tor erwies sich laut Mitteilung als sicherer Rückhalt und entschärfte einige Würfe. Aus der stabilen Abwehr heraus kam die SGA immer wieder gefährlich in den Angriff. Vor allem Milena Kunz kam in der ersten Halbzeit von der Außenposition sowie über die erste Welle zu Toren. Mit einer beruhigenden 16:7-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Spielabschnitt machten die Gastgeberinnen dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Über konsequentes Tempospiel kamen sie über die erste und zweite Welle zum Torerfolg. SGA-Trainerin Stefanie Raaf nutzte die komfortable Führung, um verschiedene Formationen auszuprobieren. Auch die Jugendspielerin Lea Bohner sowie die Debütantin Sarah Wortmann, die die verhinderte Cathrin Müller hervorragend vertrat, schnupperten Landesligaluft und zeigten eine starke Leistung. Kontinuierlich baute die SGA ihren Vorsprung aus und gewann am Ende hochverdient mit 35:19.