SG Argental kann es auch auswärts

Nach einer super Mannschaftsleistung sind die Landesliga-Handballerinnen zum ersten Mal in der laufenden Saison mit zwei Punkten aus der Ferne zurückgekehrt. Bei der SG Bettringen fuhr die Mannschaft laut Pressemitteilung am Samstag einen nie gefährdeten 21:27 (14:8)-Sieg ein.

Konzentriert startete die Gästemannschaft in die Partie, wusste die großen Lücken in der Abwehr der SGB zu nutzen und brachte den Ball ein ums andere Mal erfolgreich im Gehäuse der Gastgeberinnen unter. Bettringen dagegen tat sich im Angriff gegen die kompakt stehende Abwehr der SGA schwer. Und auch Torhüterin Wiebke Krause erwies sich als starker Rückhalt ihrer Argentaler Teamkolleginnen.

Nach acht Minuten lag Argental bereits mit 6:0 in Führung. In den folgenden Minuten ließen die Spielerinnen von SGA-Coach Uwe Bittenbinder etwas nach, die Bettringerinnen erzielten ihre ersten drei Tore im Spiel überhaupt (3:6). Durch die jetzt offensiver stehende Abwehr taten sich die Gäste im Angriff etwas schwerer, da sie nicht schnell genug agierten. Trotzdem schaffte es die SG Argental, sich in der Folge wieder auf fünf Tore abzusetzen (10:5, 21.) und ging beim Spielstand von 14:8 in die Halbzeitpause.

Auch nach Wiederanpfiff der Landesgligapartie war es die SGA, die besser ins Spiel fand. Aus einer starken Abwehr heraus erzielten die Gäste vorne durch schöne Kombinationen ein Tor nach dem anderen und setzten sich bis zur 42. Minute auf 20:10 ab. Durch die deutliche Führung nutze Trainer Uwe Bittenbinder die Chance, unterschiedliche Formationen zu testen.

In der abschließenden Viertelstunde ließ die Konzentration bei den Argentalerinnen etwas nach. Im Angriff lud man durch technische Fehler die SGB zu einfachen Kontertoren ein. Am Spielausgang änderte dies jedoch nichts mehr: Argental verließ mit einem 27:21-Sieg das Spielfeld und konnte somit die ersten Punkte der Saison auswärts holen. Durch den dritten Sieg in Folge klettert die SGA auf Tabellenrang sieben und kann Selbstbewusstsein für das nächste Spiel gegen den Landesliga-Spitzenreiter Urach tanken.