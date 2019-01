SG Argental ist zum Siegen verdammt

Die Handballerinnen der SG Argental erwarten am Sonntag (18 Uhr) in der Carl-Gührer-Halle den Tabellenvorletzten der Landesliga Bettringen. Beide Mannschaft treffen zum ersten Mal aufeinander. Das Rückspiel steigt am 2. Februar in Bettringen, ebenfalls um 18 Uhr. Im Kampf um den Klassenerhalt gibt es für die SGA nur ein Ziel: zwei Punkte. Das Team ist zum Siegen verdammt.

Die Gäste aus Bettringen haben fünf Punkte auf der Habenseite, die sie auswärts geholt haben. Wie auch die Argentalerinnen verabschiedeten sich die Bettringer Damen mit einer klaren Niederlage in die Weihnachtspause. Die Gäste stehen momentan mit 5:17 Punkten auf Tabellenrang elf und somit zwei Plätze hinter der SGA. Nur zu Hause konnten sie Wangen und Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf bezwingen und gegen Neuffen ein Unentschieden erkämpfen. Somit ist die Marschroute der Gastgeberinnen für das kommende Spiel klar, ein Sieg muss her um den Anschluss an die Mannschaften vor der SGA nicht zu verlieren. Die Gäste aus Bettringen haben die letzten vier Spiele im alten Jahr verloren. Am Samstag von Heiligabend gab es zu Hause gegen den Spitzenreiter TSV Urach eine 22:35-Niederlage.

Die Mannschaft der SG Argental wird bis auf Isabell Hirscher, die die restliche Saison nicht mehr zur Verfügung steht, vollzählig sein.