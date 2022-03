SG Argental II ärgert den designierten Meister

Die Damenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach ist nur knapp an einer überraschenden Derbyniederlage bei der SG Argental II vorbeigeschrammt. Beim 33:33 retteten Isabel Heina (58.) und Janina Kordes (59.) dem designierten Meister der Frauen-Bezirksklasse noch das Unentschieden.

„Wir hätten die Meisterschaft beinahe schon weggeschmissen, weil wir viel zu nervös waren und uns das Leben unnötig schwergemacht haben“, zeigte sich Alex Stehle sehr unzufrieden. „Wir waren uns phasenweise zu fein oder zu faul, uns entsprechend zu bewegen.“

HSG Friedrichshafen-Fischbach gastiert beim Vorletzten

Letztlich kamen die Häfler Handballerinnen in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang aber mit einem blauen Auge davon und können nun am kommenden Samstag beim Vorletzten HSG Langenau/Elchingen II (17.30 Uhr) den Titel sowie den Aufstieg in die Bezirksliga eintüten.