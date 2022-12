SG Argental hadert mit Chancenverwertung

Die SG Argental hat in der Handball-Landesliga der Frauen mit 29:31 bei der TSG Ehingen verloren und belegt nun Platz sechs in der Tabelle. Erneut mangelte es der ersten Mannschaft an einer schlechten Chancenverwertung, obwohl Argental das Spiel über weite Strecken dominierte.

Vor der Partie war klar, dass das Trainerteam auf einige Spielerinnen verzichten mussten. Maxi Krebs, Selina Brentel, Lisa Liss und Emma Brugger standen nicht zur Verfügung. Nach einem ausgeglichenen Start gingen die Argentalerinnen mit drei Toren in Führung (15., 9:6). Zu diesem Zeitpunkt stand die neu ausgerichtete Abwehr kompakt und sicherte sich einige Bälle. Doch die Gäste brauchten zu viele Versuche, um den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Folgerichtig kam Ehingen bis zur Pause auf zwei Treffer heran (16:14).

Argental gibt das Spiel aus der Hand

Die SG Argental startete erneut mit hohem Tempo in den zweiten Spielabschnitt. Nach Toren von der insgesamt elffachen Torschützin Dalin Kozok sowie Lea Bohner lag die Argental erstmal vier Tore in Front. Leider ließ die Mannschaft dann Ehingen mit leichten Treffern zurückkommen. Einige Ballgewinne konnten nicht verwertet werden, zudem trafen die Argentalerinnen Pfosten und Latte. So lagen die Gastgeberinnen zehn Minuten vor Schluss mit vier Toren in Front. In der Schlussphase kämpften sich die Argentalerinnen nochmal ran. 30 Sekunden vor Schluss erzielte Dalin Kozok den Anschlusstreffer. Allerdings vergebens: Mit der Schlusssirene setzte Ehingen den Schlusstreffer zum 31:29-Sieg.

Kommendes Wochenende findet das letzte Heimspiel vor der Weihnachtspause in der Carl-Gührer-Halle statt. Zu Gast ist die TSF Ludwigsfeld.