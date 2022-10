SG Argental gastiert beim Spitzenreiter

Nach einem spielfreien Wochenende sind die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental wieder gefordert. Die Herausforderung ist groß: Es steht das Gastspiel beim bisher verlustpunktfreien Verbandsliga-Absteiger SG Burlafingen/Ulm (Sonntag, 18 Uhr) an. Mit vier Siegen führt die SG die Tabelle aktuell vor der SG Herbrechtingen-Bolheim an, aber auch Argental ist mit 4:0 Punkten gut in die Saison gestartet und ist demnach ein absolut ernstzunehmender Gegner für Burlafingen/Ulm. Austragungsort ist die Sporthalle 1 am Schulzentrum Neu-Ulm-Pfuhl.

„Wir brauchen uns nicht zu verstecken“

„Wir müssen alles geben, um den Favoriten zu geben“, weiß die SGA. Allerdings müssen die Damen vom Bodensee auf ihre Spielmacherin Saskia Fimpel verzichten. „Sie hat sich im letzten Spiel verletzt und fällt für die nächsten sechs Wochen aus“, bedauert die SGA in ihrer Mitteilung. Nichstdestotrotz sieht das Team vom Trainerteam Stefanie Raaf und Wiebke Krause eine Fortsetzung der Erfolgsserie als realistisch ein. „Durch zwei starke Mannschaftsleistungen konnten wir zwei starke Landesliga-Teams (FSG Giengen-Brenz und TSG Schnaitheim, Anm. d. Red.) schon schlagen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken“, betont Argental in seiner Mitteilung.