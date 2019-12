SG Argental freut sich über neuen Vereinsbus

Die SG Argental freut sich über einen neuen Vereinsbus. Mit dem neuen Fahrzeug fahren die Mannschaften künftig zu den Auswärtsspielen. Die Finanzierung haben vier Sponsoren übernommen.

„Immer häufiger werdende Reparaturen und verschärfte Umweltauflagen machten die Anschaffung eines neuen Vereinsbusses für die SG Argental notwendig“, schreibt der Sportverein in einer Pressemitteilung. Neben der Jugend seien vor allem die Handballerinnen mit weiten Wegen in der Landesliga auf einen Vereinsbus angewiesen. So seien beispielsweise Fahrten in Umweltzonen im Stuttgarter Raum unmöglich geworden, weil der alte Bus die strengen Auflagen nicht mehr erfüllen konnte.

Zunächst wollte sich der Verein einen gebrauchten Bus anschaffen, schreibt die SGA weiter. Der Markt für Busse mit Platz für neun Sportler inklusive Gepäck sei aber überschaubar und günstige Exemplare erfüllten maximal die Abgasnorm Euro fünf. Folglich blieb laut SGA nur die Option eines neuen Fahrzeuges, was den Verein aufgrund der hohen Anschaffungskosten und den noch zu begleichenden Darlehen des neuen Funktionsgebäudes vor große Herausforderungen stellte. Die Finanzierung aus eigenen Mitteln sei nicht möglich gewesen, weshalb die Suche nach Sponsoren aufgenommen wurde.

„Um die Finanzierung sicherstellen zu können, brauchten wir vier Sponsoren, die uns über fünf Jahre mit einem vierstelligen Betrag unterstützen“, sagt Matthias Baier, verantwortlich für das Sponsoring bei der SG Argental. „Wir sind stolz darauf, dass wir mit der Autofabrik Bodensee, Empen Optik, Gasthaus Traube und der Reisewelt Montfort Sponsoren gefunden haben, die sich zu einem so hohen und langfristigen Engagement verpflichtet haben.“

SGA-Vorstand Wolfgang Klemm zeigt sich erleichtert: „Mit dem nagelneuen Mercedes Sprinter haben wir die Mobilität unserer Jugend und aller aktiven Mannschaften für die nächsten Jahre sichergestellt.“