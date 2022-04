SG Argental fährt wichtige zwei Punkte ein

Die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental haben sich fast aller Abstiegssorgen entledigt. Mit dem 31:27 (14:13)-Heimsieg gegen Schlusslicht TG Geislingen vergrößerten sie den Vorsprung auf den Drittletzten SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch auf drei Punkte.

Zwei A-Jugendliche im Kader

Dass die Begegnung gegen Geislingen aber nicht leicht werden würde, sei schon im Vorfeld klar gewesen. „Die Gäste verloren einige Spiele nur äußerst knapp und TG-Spielertrainerin Diana Stan erwies sich als eine der torgefährlichsten Schützinnen der Liga“, heißt es in der SGA-Mitteilung. Außerdem musste Argentals Trainerin Steffi Raaf die Mannschaft wegen mehrerer Verletzte abermals umbauen. Mit Lisa Kollmann und Bianca Mihai rückten dafür zwei A-Jugendliche in den Kader, die bereits bei der 27:30-Niederlage bei der FSG Giengen-Brenz am 3. April ihr Debüt gaben.

In den Anfangsminuten war zu erkennen, dass Argental in ungewohnter Konstellation antrat. Geislingen kam vor allem über den Kreis zu leichten Treffern, da die Abstimmung noch nicht richtig passte. „Jedoch stabilisierten wir uns mit zunehmender Spieldauer“, so die SGA in ihrer Mitteilung. Insbesondere Lisa Liss stellte den Geislinger Rückraum immer wieder vor eine schwere Aufgabe und engte die Kreise von Stan entscheidend ein. Bis zur Halbzeit schaffte es die Mannschaft, den zwischenzeitlichen 8:10-Rückstand zu kompensieren und mit einer 14:13-Führung in die Halbzeit zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel kam Geislingen wieder besser in Tritt, doch dank einer starken Mannschaftsleistung ließen sich die Argentalerinnen nicht abschütteln. Angeführt von Dalin Kozok und Saskia Fimpel drehten die Gastgeberinnen vor 100 Zuschauern in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang erneut das Spiel und sicherten am Ende einen knappen Erfolg.

Kommendes Wochenende steht das Rückspiel gegen die FSG Giengen/Brenz (Samstag, 18 Uhr) an. Auch hier werden zwei wichtige Punkte benötigt, um den Klassenerhalt endgültig fix zu machen.

TSG Ailingen vor dem Abstieg

Die TSG Ailingen steht dagegen vor dem Abstieg. Nach dem 22:33 bei der HSG Langenau/Elchingen kann die TSG nur noch Drittletzter werden und momentan wird von drei Absteigern ausgegangen.