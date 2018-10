SG Argental erkämpft sich die ersten Saisonpunkte

Dank einer super Mannschaftsleistung im fünften Saisonspiel hat die SG Argental die MTG Wangen in der Landesliga deutlich mit 26:13 gewonnen. Laut Spielbericht hat die Mannschaft gezeigt, was sie kann und über 60 Minuten hinweg einen sehenswerten Handball gespielt. Grundlage des Erfolgs war die gut stehende Abwehr. Doch auch im Angriff machte man deutlich weniger Fehler als in den vergangenen Spielen. Und die Chancenverwertung war ebenfalls viel besser als bisher.

Mit der MTG Wangen wartete kein leichter Gegner, vor allem vor dem schnellen Umschaltspiel der Gäste hatte man Respekt. Doch ging die SGA selbstbewusst ins Spiel und erwischte den besseren Start. Isabell Hirscher markierte den ersten Treffer, in den folgenden Minuten fand die MTG nur wenige Mittel gegen die gut stehende Abwehr der Gastgeberinnen. Und wenn ein Ball den Weg zum Tor fand, machte Torhüterin Wiebke Krause die Chance zunichte.

Argental hingegen spielte schöne Chancen heraus und netzte ein ums andere Mal ein. Nach sieben gespielten Minuten zeigte die Anzeigetafel eine 4:0-Führung, Wangen nahm die erste Auszeit. Im nächsten Angriff konnten die Gäste dann den ersten Ball im SGA-Tor unterbringen. Doch die Argentalerinnen spielten munter weiter, die MTG nahm nach 15 Minuten beim Spielstand von 8:2 bereits die nächste Auszeit. Doch auch die zeigte nicht den gewünschten Effekt: Bis zur Pause zog die SG Argental auf zehn Tore davon (16:6).

In der Kabine forderte SGA-Trainer Uwe Bittenbinder von seinen Spielerinnen, nicht in ein Tief zu fallen, wie es in den vergangenen Partien der Fall war. Und die Mannschaft knüpfte nahtlos an Durchgang eins an und erhöhte, nach einem Drei-Tore-Lauf, auf 19:7. Die Abwehr war weiterhin kompakt, Torhüterin Krause parierte vier von sechs Siebenmeterwürfen der Gäste. Nach einem Doppelschlag durch Dalin Kozok (22:9) hatte die SGA in der 45. Minute einen Vorsprung von 13 Toren, ließ gegen Ende dann etwas nach und vergab mehrere Torchancen. Die Erleichterung bei den SGA-Spielerinnen war mit dem Spielschluss deutlich zu merken.

Jetzt hat die SGA eine zweiwöchige Spielpause, ehe das nächste Derby zu Hause gegen den TV Weingarten auf dem Plan steht.