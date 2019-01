SG Argental empfängt Schnaitheim

In der Handball-Landesliga haben die Spielerinnen der SG Argental am Samstag, 26. Januar, Heimrecht gegen den aktuellen Tabellensiebten TSG Schnaitheim. Los geht es in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle um 19 Uhr. Nach einem spielfreien Wochenende können die SGA-Handballerinnen erholt in die nächste Partie starten. Im Hinspiel Ende September in Schnaitheim unterlagen sie noch klar mit 20:31.

Allerdings musste das Team von SGA-Coach Uwe Bittenbinder damals auf einige Stammspielerinnen verzichten und erwischte zudem einen rabenschwarzen Tag. Dennoch werden die Schnaitheimerinnen, die in der Tabelle drei Punkte vor den neuntplatzierten Argentalerinnen stehen, favorisiert ins Spiel gehen. Die SGA wird erneut eine kompakte und aggressive Deckung stellen müssen, um das Zusammenspiel der gegnerischen Rückraumspielerinnen mit der starken Kreisläuferin Susanne Fischer zu unterbinden.

Da die zweite Mannschaft fast zeitgleich in Lindenberg gefordert und der Einsatz von Ramona Endraß krankheitsbedingt noch fraglich ist, steht noch nicht fest, in welcher Konstellation die SG Argental schlussendlich auflaufen wird. Definitiv fehlen wird Mareike Teichmann. Trotzdem möchten die SGA-Spielerinnen auf die gute Leistung beim 34:24-Heimsieg über Bettringen aufbauen und sich weiter Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sollen die nächsten beiden wichtigen Punkte für den Klassenerhalt aufs Konto der SG Argental wandern.