SG Argental bricht in der zweiten Halbzeit ein

Nach zwei Siegen zum Saisonstart hatte sich die SG Argental vorgenommen, den souveränen Tabellenführer SG Burlafingen/Ulm zu ärgern. Das gelang auch – allerdings nur 36 Minuten. Dann brach die SGA ein und fuhr am Sonntag mit einer deutlichen 25:37 (16:27)-Auswärtsniederlage wieder zurück in die Heimat.

Durch den Ausfall von Spielmacherin Saskia Fimpel musste es Argental etwas anders angehen, dennoch war der Start vielversprechend. In der sechsten Minute stand es 5:5, ehe sich der Verbandsliga-Absteiger erstmals absetzte und sich eine 9:6-Führung erarbeitete. „Wir schafften es nicht, das schnelle Umschaltspiel der Gastgeberinnen zu unterbinden und waren in der Abwehr immer einen Schritt zu spät“, analysierte die SGA. Aber mit Kampfgeist kämpften sich die Gäste wieder zurück in die Partie. Nach einem Treffer von Kreisläuferin Marie Dollmann (30.) verkürzte die SGA auf 16:17.

Nachlassende Gegenwehr

In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit gelang den Gästen dann sogar der Ausgleich. Dollmann und Katharina Stellmacher machten in der 36. Minute aus dem 18:20 ein 20:20. Vor 100 Zuschauern in der Sporthalle 1 beim Sportzentrum Neu-Ulm-Pfuhl schien alles möglich. Aber in der Folge war der noch verlustpunktfreie Tabellenführer für die SGA eine Nummer zu groß. Burlafingen/Ulm zog mit einem 4:0-Lauf bis zur 41. Minute auf 24:20 davon und kannte auch danach keine Gnade. Argental tat sich laut Mitteilung immer schwerer, die defensive 6:0-Abwehr von Burlafingen zu überwinden und bekam auch in der Abwehr kaum noch Zugriff. „Wir machten es den Gastgeberinnen zu einfach“, so die SGA, die ihren letzten Treffer durch Bianca Mihai in der 52. Minute (25:29) erzielte. „Dann hatten wir uns aufgegeben und Burlafingen erzielte acht Treffer in Folge zum Endstand von 37:25“, heißt es in der Mitteilung der SGA.

Für Argental war es keine komplett überraschende Niederlage. „Gegen den starken Verbandsliga-Absteiger hatte man nicht unbedingt mit Punkten gerechnet“, meinte die SGA. Am Ende sei das Ergebnis aber zu hoch ausgefallen, was den Spielverlauf auch nicht widerspiegeln würde. Im kommenden Heimspiel am Samstag um 20 Uhr in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang gegen den nächsten Aufstiegskandidaten SG Herbrechtingen-Bolheim hofft die SGA auf einen engeren Spielverlauf.

Das Duell der zweiten Mannschaften der SG Burlafingen/Ulm und der SG Argental in der Frauen-Bezirksklasse endete am Sonntagmittag 20:20-Unentschieden.