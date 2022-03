Doppelspieltag: SG Argental begegnet den beiden Liga-Führenden

Wie schon in der Vorwoche sind die Damen der SG Argental erneut zweimal in nur wenigen Tagen im Einsatz. An diesem Wochenende spielen die Landesliga-Handballerinnen am Samstag um 20 Uhr gegen den Zweiten SG Herbrechtingen-Bolheim und am Montag um 20.30 Uhr gegen den Spitzenreiter TV Gerhausen. Beide Partien werden in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang ausgetragen.

Als Erstes trifft Argental auf die SG Herbrechtingen-Bolheim. Es ist ein sehr torgefährlicher Gegner: Mit 435 Toren nach 14 Spielen stellt der Tabellenzweite den besten Angriff der Liga. Diese Stärke brachte die SG auch schon im Hinspiel gegen Argental auf die Platte – am 21. November 2021 hieß es 35:28 für Herbrechtingen-Bolheim. In der laufenden Saison verlor der Zweite bisher auch nur die Spiele gegen Spitzenreiter Gerhausen, Giengen-Brenz und Oberkochen/Königsbronn. Aber die SGA deutete im Hinspiel an, mithalten zu können. „In Herbrechtingen zeigten wir eine gute Leistung und fanden immer wieder Lösungen im Angriff gegen die verschiedenen Abwehrsysteme des Gegners“, heißt es in der Mitteilung der SGA. „Um den Favoriten ärgern zu können, wird vor allem wichtig sein, in der Abwehr wieder zusammenzuarbeiten und seine Chancen vorne zu nutzen.“

SG Argental will Kreise von Top-Torschützin einengen

Zwei Tage später gastiert dann eine noch größere Hausnummer in Tettnang. Der TV Gerhausen ist Erster in der Landesliga und hat bislang alle seine 13 Spiele für sich entschieden. Auch in dieser Begegnung sieht sich die aktuell auf Rang sechs stehende SG Argental nicht chancenlos. Im Hinspiel (17:21) überzeugte das Team von Trainerin Steffi Raaf trotz Niederlage mit einer stabilen Abwehr. Das soll auch am Montag gelingen, dazu werde es wichtig sein, die Kreise von Franziska Knaupp (Top-Torschützin der Landesliga) einzuschränken. „Auch das Rückzugsverhalten wird eine große Rolle spielen, da Gerhausen über ein schnelles Umschaltspiel verfügt“, so die SGA.

Bei diesen beiden schwierigen Aufgaben müssen die Argentalerinnen auf drei Spieler verzichten. Marie Dollmann, Ramona Endraß und Torhüterin Cathrin Müller fallen aus. Umso mehr hofft die SGA am kommenden Wochenende auf Unterstützung von den Rängen.