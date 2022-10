SG Argental: Außenseiter im Heimspiel gegen Herbrechtingen-Bolheim

Nach der ersten Saisonniederlage gegen den souveränen Tabellenführer SG Burlafingen/Ulm wartet auf die Landesliga-Damen der SG Argental gleich der nächste Brocken. In der heimischen Carl-Gührer-Halle in Tettnang gastiert Aufstiegsfavorit SG Herbrechtingen-Bolheim. Spielbeginn ist am Samstag um 20 Uhr.

„Nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison hat sich die SG Herbrechtingen-Bolheim nochmal verstärkt und wird als Favorit in die Partie gehen“, heißt es in Argentals Mitteilung. Dass in der Saison mit der SG zu rechnen ist, bewies die Mannschaft in den bisherigen Spielen: Bislang gab Herbrechtingen-Bolheim noch keinen Punkt ab und steht nach drei Siegen auf Tabellenplatz zwei. Argental rechnet mit einem wurfstarken Rückraum und möchte deshalb das Aufbauspiel der SG entscheidend stören sowie ein besonderes Augenmerk auf Lisa Uhl und Carmen Siller legen.

Saskia Fimpel und Dorothea Diemer fehlen

Anknüpfen will die SGA an die ersten 40 Minuten des vergangenen Spiels gegen Burlafingen/Ulm, als die Mannschaft von Trainerin Stefanie Raaf die Partie offen gestaltete. In der Schlussphase brach Argental ein, das soll diesmal nicht passieren. Bis auf Saskia Fimpel und Dorothea Diemer sind alle Spielerinnen an Bord.