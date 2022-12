SG Argental: Ausgeglichenes Punktekonto im Visier

Zurzeit scheint bei den Landesliga-Handballerinnen der SG Argental der Wurm drin zu sein. Aus den vergangenen drei Partien gab es lediglich einen Zähler. Dennoch spielt die junge Mannschaft bisher eine ordentliche Runde, was mit einem Erfolgserlebnis zum Jahresabschluss unterstrichen werden soll. Argental trifft in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang auf den Aufsteiger TSF Ludwigsfeld. Spielbeginn ist am Samstag um 20 Uhr.

Das Ziel ist ganz klar ein Sieg. Argental, momentan Sechster mit 7:9 Punkten, will unbedingt mit einem ausgeglichenen Punktekonto in die Weihnachtspause gehen. „Wichtig wird es sein, sich wieder auf seine Stärken zu konzentrieren und vor allem die Chancenverwertung zu verbessern. Zu viele Würfe fanden in den letzten Partien nicht den Weg ins gegnerische Tor“, heißt es in der SGA-Mitteilung.

Einige Fragezeichen

Selina Brentel und Maxima Krebs sind zurück im Kader, weiterhin muss Argental jedoch auf Lisa Liss verzichten und hinter anderen Spielerinnen stehen krankheitsbedingt noch Fragezeichen. Das Team würde sich über Unterstützung freuen. Zum Jahresabschluss wird es Glühwein und Waffeln in der Halle geben.