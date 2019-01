Seniorennachmittag im Oktober findet im Gallus-Saal statt

Der Tettnanger Seniorennachmittag kann in Zukunft nicht mehr in der Stadthalle stattfinden. Das hat der Vorsitzende des Stadtseniorenrats, Siegfried Brugger, von Bürgermeister Bruno Walter erfahren, teilt das Gremium mit. Veranstaltungsort des Seniorennachmittags am 12. oder 19. Oktober werde deshalb der Gallus-Saal der katholischen Kirchengemeinde sein, heißt es weiter.

Vom Gemeinderat noch nicht entschieden ist außerdem über den Wunsch des Stadtseniorenrats, dessen Vorsitzenden, beziehungsweise Stellvertreter in Gemeinderatssitzungen ein Rederecht, aber kein Stimmrecht einzuräumen. Auf diese Weise, so der Wunsch des Stadtseniorenrats, könne man den Anliegen älterer Mitbürger mehr Gehör verleihen. Langnaus Ortsvorsteher Peter Bentele unterstützte kürzlich in der Sitzung des Stadtseniorenrats das Anliegen. Solche Wortmeldungen hätten den Vorteil, dass sie parteineutral wären, heißt es. Kaus Ortsvorsteher Joachim Wohnhas regte an, sich aus dem Seniorenrat als Kandidat oder Kandidatin für die Gemeinderatswahlen am 26. Mai zur Verfügung zu stellen. Der Vorteil gegenüber dem bloßen Rederecht sei dann auch ein Stimmrecht in den Sitzungen des Gemeinderats.

Wohnhas machte den Vorschlag auch vor dem Hintergrund, dass wenige Monate vor den Kommunalwahlen die Vorschlagslisten „hinten und vorne noch nicht voll“ seien. Die Parteien redeten sich „fusselig“, Frauen und Männer als Bewerber für den Gemeinderat zu gewinnen, berichtete er. In der Diskussion bei der Stadtseniorenratssitzung wurden das Für und Wider eigener Bewerber aus dem Seniorenrat abgewogen und es letztendlich für besser erachtet, wenn die Interessen der Senioren parteineutral in die Fraktionen getragen und mit einem Rederecht im Gemeinderat ausgestattet würden. Vorsitzender Siegfried Brugger will das Senioren-Anliegen bei seinem nächsten Treffen mit dem Bürgermeister erneut vorbringen.

Kritik wurde im Seniorenrat an der Entscheidung geübt, den seit Jahren geforderten Kreisverkehr an der Kreuzung Schäferhof/Oberhof erneut auf die lange Bank zu schieben. Auch das Regierungspräsidium Tübingen wurde kritisiert, wo man laut Mitteilung des Stadtsenirenrats aus der Ferne glaube, beurteilen zu können, wie notwendig ein Kreisel sei. Nicht genügend Unfälle und fehlende Rückstaus als Argumente gegen den Bau eines Kreisverkehrs an diesem Standort anzuführen, wurde demnach als makaber empfunden. Es müsse offenbar „erst richtig scheppern und Tote geben“, meinte ein Mitglied des Seniorenrats. „Es wäre schön, ihn bauen zu können“, machte Joachim Wohnhas finanzielle Gründe für das weitere Verschieben verantwortlich.

Er sieht durchaus das Land in der Pflicht. Kritisiert wurde aus den Reihen des Seniorenrats, dass nur die Kosten eines Kreisels benannt würden und nicht die Nachfolgekosten einer Ampelregelung. In der Pflicht sieht der Rat auch die Firmen, die den Kreisverkehr massiv frequentieren.