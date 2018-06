Senioren zieht’s in die Stadt

„Wie gut ist die Montfortstadt mit Wohnraum für ältere Menschen aufgestellt?“ will die SZ beim Gemeindecheck wissen. „Tettnang steht gut da“, ist Teba-Geschäftsführer Andreas Schumacher überzeugt. Grundstücke in der Innenstadt seien allerdings rar.

„Es kommt immer wieder vor, dass Senioren ihre Häuschen verkaufen und stattdessen Wohnungen in der Stadt erwerben“, weiß Schumacher und ergänzt: „Ältere Menschen bleiben heutzutage länger in ihren eigenen vier Wänden.“ Der Teba-Geschäftsführer stellt gleichzeitig fest, dass in den vergangenen 30 Jahren die Wohnungen größer geworden seien. „Nicht selten werden Vier-Zimmer-Wohnungen erworben, damit bei Bedarf eine Pflegekraft einziehen kann.“ In Tettnang seien aber auch Zwei-Zimmer-Wohnungen für ältere Singles begehrt. Dass Senioren in der Stadt wohnen, trägt nach Meinung des Architekten zur Belebung der City bei. „Was aber auch notwendig macht, dass Dienstleister, Gastronomen und Handel ebenerdig erreicht werden können.“ Wobei Schumacher bedauert, dass in der Innenstadt Grundstücke rar sind. „Für die Zukunft bedeutet dies, dass Bestände erneuert oder Bestandsgebäude saniert werden müssen.“

Betreutes Wohnen

Eine andere Wohnform bietet die Firma Hochmann an, die in der Wilhelmstraße insgesamt 39 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten errichtet. Integriert ist ein privater Pflegedienstleister, der Eigentümer bei Anforderung betreuen kann „Wir wollen den Bewohnern ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen, sie aber auch soweit versorgen wie notwendig“, erklärt Berndt Hochmann. Die Nutzung der Wohnungen sei an eine Bedingung geknüpft: „Es muss das 65. Lebensjahr oder eine der Pflegestufen eins bis drei erreicht sein.“ Bezugsfertig sollen die Wohnungen im Dezember 2015 sein.

Wohnungen für Senioren gibt’s auch im Bärengässle 1. Dort hat die Firma Hebel 2009 eine Wohnanlage für altersgerechtes Wohnen errichtet, das auf eine selbstständige Lebensführung in einer auf die Bedürfnisse des Alters abgestimmte Umgebung abgestimmt ist. (ab)