Senioren verusacht versehentlich Unfall beim Ausparken

Weil eine 78-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Tettnang eigenen Angaben zufolge versehentlich vom Pedal abrutschte, verursachte sie laut Polizeibericht hohen Sachschaden.

Beim Rangieren beschleunigte der Fiat Panda plötzlich rückwärts, rammte einen Mercedes und kam anschließend an einer Hausfassade zum Stehen. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro.

An der E-Klasse und am Gebäude wird der Sachschaden auf jeweils rund 2000 Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.