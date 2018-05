Senioren pilgern in die Sebastianskapelle

Es hat sich wohl herumgesprochen, dass die Maiandacht in der Sebastianskapelle in Betznau immer ein besonderes Highlight im Jahresprogramm der Hockstube St. Gallus ist. Kürzlich haben sich neben dem Hockstubenteam auch Pfarrer Hagmann über viele Mitfeiernde gefreut. Eine schöne Überraschung war, dass Mali Marschall mit ihrem Zitherspiel die Andacht musikalisch begleitete.

Links über dem Altar der Kapelle hängt eine Statue von Jesus als guten Hirten. Dieses Bild nahm Pfarrer Hagmann in seiner Ansprache auf. Er selbst hat auf einer seiner Jakobuspilgerwanderungen in Spanien eine besondere, eher seltene Darstellung von Maria entdeckt.

Maria als gute Hirtin. Maria mit dem Jesuskind trägt einen breitkrempigen Hirtenhut und ist umringt von Schafen. Maria, ein barmherziger Mensch, eine treusorgende Mutter, nicht nur für Jesus, sondern für die ganze Christenheit. Auch in den Liedern wird sie als Mutter der Barmherzigkeit besungen. Gläubige Menschen dürfen sich an Maria mit all ihren Sorgen, Fragen, aber auch Freuden wenden, so seine Ausführungen. Die schönen alten Marienlieder, begleitet von den warmen Tönen der Zither zauberten eine feierliche Stimmung und das abschließende Zithersolo „Klänge der Heimat“ ging den Besuchern zu Herzen. Zum Schluss bedankte sich Hildegard Unger bei Frau Dörrer, der Messmerin der Sebastianskapelle für ihre Zeit und die blumenreiche Ausschmückung des Altars und lud alle Teilnehmer zum anschließenden Besuch des Bauerncafés herzlich ein.

Wie eine fröhliche Maiwanderung sah es aus, als sich die gut 70 Senioren bei herrlichem Wetter auf den Weg machten. In guter Stimmung kamen dann auch alle Maiausflügler mit dem Linienbus wohlbehalten wieder in Tettnang an und auch das Hocktubenteam war rundum zufrieden.