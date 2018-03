Senioren lassen es sich gutgehen

In der Halle der Diakonie Pfingstweid haben die Senioren der Ortschaft Kau am vergangenen Samstag einen schönen abwechslungsreichen Nachmittag verbracht. Gemeinsam Kaffee trinken und Kuchen essen, die verschiedenen Programmpunkte genießen und die Gelegenheit für viele Gespräche und Begegnungen haben, das stand alles auf dem Programm.

Eine Besucherin meinte: „Hier ist es immer so gemütlich und man hat Gelegenheit, mit den Leuten zu sprechen, die man sonst nicht immer trifft. Zudem ist es wirklich toll, wenn einem der Kaffee und der Kuchen gebracht werden. Wann hat man das schon?“ Organisiert wurde der Seniorennachmittag von Ortschaftsrat Kau, von Ortsvorsteher Joachim Wohnhas und seiner Frau Angela. Für Kuchen, Deko und Bewirtung sorgen die Turnerfrauen des SSV-Kau, die sich schon seit vielen Jahren für den Seniorennachmittag engagieren. Der Nachmittag ist die einzige Veranstaltung, die es speziell für Senioren in Kau gibt, viele sind aber in Vereinen. Wohnhas bedankte sich bei allen Helfern, den Vortragenden und der Diakonie Pfingstweid, die die Veranstaltung erst möglich gemacht hatten.

Diakon Michael Hagelstein überbrachte die Grüße der beiden Kirchengemeinden, stellte fest, dass mit dem Alter so manche Zipperlein kämen und zählte dann aber in seiner Rede die Vorteile des Alters auf: Senioren seien nach vielen Jahren des Arbeitens frei von beruflichen Anforderungen, Stress und Zwängen. Sie hätten Raum, Dinge zu tun, die sie gerne tun und die ihnen am Herzen liegen. Außerdem könne man im Alter von Geduld und Gelassenheit profitieren und auch eine Langsamkeit zelebrieren, die in unserer schnelllebigen Zeit eine große Tugend sei. Das Wichtigste aber sei, dass man die Chance und die Zeit für Gemeinschaft und Gesellschaft habe, so dass aus der Freude doppelte Freude und falls notwendig, aus Leid das geteilte Leid werden könne. Hagelstein ermutigte die Besucher, von ihrem „Altersschatz“ zu profitieren, sich in die Gemeinschaft einzubringen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Mit einem Text von Albert Schweizer schloss er „Du bist so jung, wie deine Zuversicht.“ Dies bedeute, dass Alter keine Zahl und Jugend keine Lebensepoche, sondern eine Einstellung sei.

Ideen für weitere Gemeinschaftserlebnisse lieferte Dieter Jung, der für die geplanten Ausflüge und Reisen warb, die der Tettnanger Stadtseniorenrat organisiert. Der Männerchor Kau, das Veeh-Harfe-Ensemble der Musikschule sowie eine Tanzeinlage sorgten anschließend für gute Stimmung, der Nachmittag endete mit gemeinsamem Singen.