Senioren genießen einen abwechslungsreichen Nachmittag

Die Senioren aus Krumbach, Obereisenbach und Tannau haben am vergangenen Samstag einen unterhaltsamen Nachmittag in der Mehrzweckhalle in Obereisenbach verbracht. Neben Kaffee und Kuchen gab es viele unterschiedliche Punkte in dem Programm.

Für die musikalische Eröffnung sorgte eine kleine Zusammensetzung der Musikkapelle Tannau, die kurzfristig für ihre Kollegen der Krumbacher Musikkapelle eingesprungen war. Von beschwingten Polkas bis zu einem gewidmeten Lied zur goldenen Hochzeit eines Ehepaares wurde alles gespielt.

Eine weitere Besonderheit war der gemeinsame Auftritt der Kirchenchöre Krumbach und Tannau, die Lieder auf Allgäuerisch, Schwäbisch, Hochdeutsch und Englisch zum Besten gaben.

Der Tannauer Ortsvorsteher Hubertus von Dewitz freute sich über die zahlreichen Seniorinnen und Senioren und erzählte von den anstehenden Projekten, die für die Ortschaften in Planung sind. Ein wichtiger Punkt seien dabei die geplanten Radwege von Elmenau nach Tannau sowie von Tannau nach Untereisenbach. Auch der Fortschritt im Breitbandausbau für schnelleres Internet und bei der Planung eines Bürgerbusses sprechen laut Hubertus von Dewitz dafür, dass man die Gemeinden doch noch an die große Welt anschließen könne.

Bürgermeister Bruno Walter berichtete aus dem Tettnanger Stadtleben und von zukünftigen Projekten in den kommenden Jahren, dabei kam die Sprache auf weitere Kindertagesstätten, eine neue Sporthalle und die Zukunft des Obereisenbacher Freibads.

Stolz erzählte er, dass die Stadt Tettnang ihre Verschuldung trotz der drei Großprojekte im vergangenen Jahr reduzieren konnte, und die Stadt weiterhin im Wachstum sei. „Unsere Aufgabe ist nun, vernünftig mit dem Wachstum umzugehen“, so Bruno Walter. Der Bürgermeister lobte außerdem das bürgerliche Engagement, ohne das die lange Tradition der Seniorennachmittage nicht fortgeführt werden könne.

Seniorenfreundliche Angebote

Neben den festen Programmpunkten gab es auch kleinere Beiträge, wie zum Beispiel eine Schmunzelgeschichte über die Freude der Jugend und die Leiden des Alters von Diakon Martin Bernhard.

Auch der Vorsitzende des Stadtseniorenrats, Dieter Jung, erzählte von Geschäften und Gaststätten in der Umgebung, die als seniorenfreundlich ausgezeichnet wurden. Dazu gehören das Hopfengut in Siggenweiler, Vaude in Obereisenbach, die Schöre in Dietmannsweiler und viele mehr. Außerdem berichtete er von den anstehenden Reisen und Ausflügen, die der Tettnanger Stadtseniorenrat für dieses Jahr geplant habe.

Für einen gelungenen Abschluss bei Saitenwürstchen und Wecken sorgten Auftritte der Voltigiergruppe des Reitvereins Krumbach und der beiden Kirchenchöre.