Senioren besuchen Landesgartenschau in Lahr

500 Bürger aus Überlingen werden am 18. Oktober nach Lahr fahren, um dort die Fahne für die erste Landesgartenschau am Bodensee zu übernehmen. 2020 soll es soweit sein.

Vorab sind kürzlich Tettnanger Senioren in die Ortenau gefahren. Ihr Ziel war die Landesgartenschau, auf einem 38 Hektar umfassenden Gelände und damit auf einer größeren Fläche, als jemals eine Gartenschau in Baden-Württemberg stattgefunden hat.

Auf über 4000 Quadratmetern Blumenflor trafen die Tettnanger bei strahlendem Sonnenschein auf eine Fülle von Informationen. Sowohl im freien Gelände, als auch in einer eigenen Blumenhalle, in der Gärtner der Ortenau floristische Kunstwerke bis hin zu Kreationen aus Blüten und Zweigen präsentierten. 4000 gepflanzte Bäume gibt es in Lahr im Parkbereich über der Ortenaubrücke, die eigens seit der Landesgartenschau beide Bereiche verbindet. Außerdem informiert die Forstverwaltung der Ortenau über alle Themen rund um den Wald und zeigt Beispiele, was der Fachmann mit Holz gestalten kann. Auch über den eigenen Hausgarten konnten die Senioren einiges auf der von Dieter Jung vom Stadtseniorenrat organisierten Fahrt kennenlernen. Der Hausgarten erhält eine immer größere Bedeutung und Wertigkeit für ein angenehmes und lebenswertes Wohnumfeld, ebenso wie für den Artenschutz, so die Experten vor Ort. Insgesamt rund fünf Stunden lang ließen sich die Tettnanger Senioren im badischen Lahr inspirieren. (sig)