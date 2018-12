Senioren besichtigen Stauferstädtchen

Wieder einmal eine Punktlandung hat Organisator Dieter Jung mit seinem jüngsten Ausflug zu einem Weihnachtsmarkt gelandet. Bad Wimpfen im Landkreis Heilbronn war das Ziel von 150 Tettnanger Senioren, die in drei Bussen an den Neckar gereist waren, um im Stauferstädtchen mit seinen kleinen Gässchen, Türmen und Toren erst recht bei einbrechender Dunkelheit in eine besondere Weihnachtsstimmung einzutauchen.

Zwar haben die Tettnanger Senioren die Turmbläser nicht erlebt, die immer sonntags über dem Tal ihre Klänge erschallen lassen. Doch auch während ihres werktäglichen Besuchs mit den Stadtführern im historischen Gewand erlebten sie einen herrlichen Rundgang durch mittelalterliche Baudenkmäler und einen Altstadtbereich, der seit 1976 flächenmäßig saniert wird und dem die Firma Lidl eine Million Euro spendiert und ihren Deutschlandsitz hier neu auflegt, was die Tettnanger Senioren zum Staunen brachte. Der Ausblick vom derzeit eingerüsteten „Blauen Turm“ über das Neckartal entlohnte die Senioren laut Presseschreiben für den steilen Aufstieg.

„Kräuterweible“ und Co.

Überrascht waren die Tettnanger, als sie erfahren haben, das die Stadt erst 1952 als hessische Exklave abgelöst wurde und zu Baden-Württemberg kam, und dort einen Weihnachtsmarkt erlebten, der in seiner Größe den Märkten in Friedrichshafen oder Ravensburg nahe kam. Wunderschön die vielen Hütten mit Handwerkerprodukten und die vielen kleinen Lokale in der Innenstadt, wo es einigen Tettnangern nach der Stadtführung in fünf Gruppen nicht zuletzt das gemütliche „Kräuterweible“ angetan hat.

Wohlbehalten und um viele Eindrücke reicher kehrten die Montfortstädter ohne Zwischenstopp in die Heimat zurück. Voll des Lobes über eine neuerliche gelungene Ausfahrt.