Selfie-Jäger werden in Tettnang fündig

Überall zücken Menschen heutzutage ihr Handy und machen ein Selfie. Jetzt hat das Unternehmen Deutsche Bodensee Tourismus (DBT) laut einer Pressemitteilung eine Liste veröffentlicht, welche Orte es in Tettnang zu diesem Zweck empfiehlt.

Der Schönheit Tettnangs und Umgebung sind sich die Tettnanger selbst natürlich schon lange bewusst und kennen Schloss und Co. Doch das Unternehmen hat das Montfortstädtchen und dessen Fototauglichkeit auch für Touristen und Besucher unter die Lupe genommen. Herausgekommen sind die vier schönsten Plätze für Fotoshootings in Tettnang, damit sich Urlauber, aber auch Heimatverbundene und In-den-Semesterferien-Heimkehrer nicht selbst auf die Suche nach den perfekten Fleck machen müssen.

In die Auswahl der vier fototauglichsten Orte in Tettnang haben es sowohl das Neue Schloss als auch das Torschloss am Bärenplatz geschafft, schreibt die DBT weiter. Der Hang zum Repräsentieren der Grafen von Montfort, die deshalb die Schlösser bauten, kann nun laut der Beschreibung von „prunkhungrigen Fotografen“ eingefangen werden. Neben den historischen Bauten schafft es der Alpenblick vom Hopfenpfad in die Bestenliste der schönsten Fotoplätze.

Doch auch abseits der Mainstream-Fotomotive habe Tettnang etwas zu bieten: Der Hängesteg Badhütten an der Argen wird zum vierten „Selfiespot“ Tettnangs in naturbelassener Umgebung gekürt, der laut des Touristikers jedes Modell „gut aussehen“ lässt. Diese Fotoorte scheinen zu beweisen, Tettnang hat was, heißt es weiter. Von prachtvollen Schlössern bis hin zu wunderschönen Blicken auf den Bodensee sei alles dabei, was das Selfie-Fotografen-Herz begehre. Dass Tettnang ein beliebter Platz hierfür ist, zeigen laut DBT nicht nur die zahlreichen Likes der Tettnang-Bilder in den sozialen Netzwerken, sondern auch die fleißigen Hobbyfotografen, die auch jetzt schon an den beworbenen Orten zu beobachten sind.