Selbsttest: Zum ersten Mal auf einem Rennrad

Jetzt bloß nicht langsamer werden, sonst verliere ich den Anschluss. Treten und atmen, treten und atmen – ich konzentriere mich darauf, das Tempo zu halten und gleichzeitig in der Kurve nicht mit den Reifen auf dem Kies auszurutschen, das auf dem schmalen Sträßchen liegt. „Wechsel!“, ruft jemand drei Reihen weiter vorne. Durch den Fahrtwind, der mir um die Ohren braust, sind die Kommandorufe kaum noch zu hören.

Zum ersten Mal in meinem Leben sitze ich an diesem Samstagnachmittag auf einem Rennrad. Ähnlich geht es auch einigen anderen der insgesamt 325 Teilnehmer, die an den Standorten Biberach, Ravensburg und Tettnang zur ersten Ausfahrt von „Move“ ausschwärmen. Ich darf die Tettnanger Gruppe zwei zur ersten Ausfahrt begleiten – in der sowohl blutige Anfänger als auch routiniertere Rennradfahrer sind, wie ich bei der Vorstellungsrunde im Tettnanger Schlossgarten erfahre.

Für den Anfang keine Klickschuhe

Dann geht es auch schon los. Nach und nach klicken mehr als 20 Beinpaare ihre Klickschuhe in die Pedale ein. Mein Rad ist zum Glück mit für Anfänger besser geeigneten Wendepedalen ausgestattet und ich darf mit normalen Sportschuhen fahren. Nur eine „kleine Runde“ stehe heute auf dem Plan, verrät mir Rainer Rau, der schon seit sechs Jahren bei „Move“ mitfährt und zum dritten Mal als Trainer dabei ist. Am Ende werden knapp 50 Kilometer auf meinem Tacho stehen.

An die Sitzposition muss ich mich erst noch gewöhnen. Die Arme werden durchgestreckt und der Oberkörper deutlich weiter nach vorne gebeugt als beim normalen Fahrrad. Es kommt mir vor, als sei der Lenker viel zu weit weg von mir. Zusätzlich ist er schmaler und kann in drei verschiedenen Haltungen gegriffen werden. „Jetzt schonmal zurückschalten, damit du gleich an der Kreuzung schnell vom Fleck kommst“, sagt Rainer, der mit mir ganz am Ende der Gruppe fährt. Ich rufe mir in Erinnerung, welchen Hebel ich in welche Richtung bewegen muss. Denn die Schaltung ist beim Rennrad in den Bremshebel integriert – eine reine Gewöhnungssache.

Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt"

Wir fahren über schmale Nebenstraßen in Richtung Langenargen, vorbei an blühenden Obstbäumen und saftigen Wiesen. Allmählich bin ich „eingefahren“ und genieße die Ausfahrt richtig. Nur Nacken und Schultern sind etwas verspannt, das Fahren an sich strengt mich weniger an. Bei „Move“ sollen die Teilnehmer nicht nur Kondition aufbauen, sondern auch lernen, wie man in einer Gruppe fährt. Durch Handbewegungen oder Zurufe werden Kommandos von vorne zu den hinteren Radfahrern weitergegeben.

Autofahrer zeigt uns verärgert den "Scheibenwischer"

Weil wir eine große Gruppe sind, fahren wir nicht auf Radwegen, sondern in Zweierreihen auf der Straße. Genau das stößt bei vielen Autofahrern auf Unverständnis. Rainer kann ein Lied davon singen: „Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt“, sagt er. Dass man als Radfahrer häufig als Störfaktor und nicht als Verkehrsteilnehmer wahrgenommen wird, bekomme auch ich zu spüren, als wir auf einem kurvigen Weg entlang einer Obstplantage fahren. Ein entgegenkommender Autofahrer muss ein Stück auf den Seitenstreifen ausweichen. Während er langsam an der Gruppe vorbeifährt, wirft er uns verärgerte Blicke zu und wedelt mit der Hand vor seinem Gesicht.

Mit 43 Stundenkilometern bergab - neuer Rekord

Dann geht es einen langgezogenen Abhang hinab. Die Gruppe beschleunigt und lässt die Räder rollen. Um hinterherziehen zu können, habe ich auf Rainers Rat hin in einen hohen Gang geschaltet, damit ich auch bergab noch treten kann. Ansonsten rolle ich nicht schnell genug. Hier seien Männer, die etwas mehr Gewicht aufs Rad bringen, deutlich im Vorteil, erklärt mir Rainer. Vorsichtig schiele ich auf den Tacho: 43 Kilometer pro Stunde – so schnell bin ich noch nie Rad gefahren.

„Für den Anfang war das gar nicht schlecht“, lautet Rainers Bilanz zu meiner Rennradpremiere, als wir wieder auf dem Tettnanger Montfortplatz stehen. Dass das erste Mal Rennradfahren so Spaß machen könnte, hätte ich nicht erwartet – hatte ich mich doch in meinen schlimmsten Befürchtungen schon fast im Straßengraben liegen sehen. Auch ich bin daher zufrieden und froh, mich getraut zu haben – auch wenn ich den drohenden Muskelkater schon spüren kann, noch bevor ich vom Rad gestiegen bin.