Seit Jahren nur geduldeter Ausländer

Seit knapp 20 Jahren lebt Jasvier S. in Tettnang. Er ist geduldet und zur Ausreise verpflichtet. Doch ihn verbindet nichts mehr mit seinem Heimatland Indien. Er will bleiben, um seinen Sohn zu sehen. Es ist ein verzweifelter Kampf und ein Leben am Minimum.

Jasvier S. sitzt auf einem Sofa in seinem Appartement. Küchenzeile, Tisch, Stühle, Sofa, eine schmale Schrankwand – viel Raum zum Bewegen bleibt hier nicht. Es ist ordentlich, aufgeräumt. Kissen sind auf dem Sofa drapiert, auf dem Tisch liegen Sets. An der Wand hängen gerahmte Fotos. Auf einem ist S. zu sehen mit seinem Sohn. Er holt weitere Fotos: wieder der Junge als Baby und als Kleinkind. S. zeigt sie stolz und lächelt.

Mit 27 hat S. seine Heimat Indien verlassen. In gebrochenem Deutsch spricht er von Krieg, Terror, Angst und seiner Religion, die ein Problem gewesen sei. 1996 erreicht er Deutschland, er durchläuft das Asylverfahren, wird 1998 der Stadt Tettnang zugeteilt. Er findet Arbeit in einem Fast-Food-Restaurant in Tettnang, lernt eine Frau kennen, sie bekommen ein Kind, leben wenige Jahre zusammen.

Asylantrag abgelehnt

Jahre sind vergangen seitdem er den heute 15-jährigen Sohn zum letzten Mal gesehen hat. Biologisch ist der Junge vielleicht sein Sohn, rein rechtlich nicht. Dennoch hat gerade der Kampf um den Sohn und den Willen ihn zu sehen den 48-Jährigen hier gehalten. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, er ist lediglich geduldet. Heißt: seine Abschiebung ist ausgesetzt. „Eine Abschiebung ist auszusetzen, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist. Tatsächliche Gründe können sein: Passlosigkeit, fehlende Ausreisemöglichkeiten, rechtliche Gründe“, erläutert Nadine Larisch, Referentin im Landratsamt.

Zwar besteht nach 18 Monaten Duldungszeit laut Aufenthaltsgesetz ein Soll-Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, doch der Anspruch besteht nur dann, wenn die geduldete Person unverschuldet an der Ausreise gehindert ist, die Unmöglichkeit der Abschiebung also nicht selbst verschuldet hat und auch eine freiwillige Ausreise unmöglich oder jedenfalls unzumutbar ist. „Ein Verschulden des Ausländers liegt insbesondere vor, wenn er falsche Angaben macht oder über seine Identität oder Staatsangehörigkeit täuscht oder zumutbare Anforderungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse nicht erfüllt“, heißt es in Paragraph 25, Absatz 5.

Hundert Geduldete im Kreis

Den Grund für S. Duldung nennt das Landratsamt nicht: Über Einzelfälle könne man keine Auskunft geben. 122 geduldete Personen (Stand Juli 2017) leben im Zuständigkeitsbereich des Ausländeramtes des Bodenseekreises, neun davon länger als zehn Jahre. S. ist einer von diesen. „Eine Person wird solange geduldet, wie der Duldungsgrund besteht. Dabei ist zu beachten, ob er den Duldungsgrund selbst zu vertreten hat. In der Regel tritt der Duldungsgrund wegen Passlosigkeit und Identitätsverschleierung ein“, so Larisch.

1997 wurde Jasvier S. erstmals aufgefordert Identitätsdokumente zu beschaffen, wird mehrmals der indischen Botschaft vorgeführt, ist auch freiwillig dort gewesen – Papiere hat er bis heute nicht. Ihm werde vorgeworfen, dass er bei Passbeschaffung nicht mitgewirkt habe. Das stimme aber nicht, sagt Singh. Er wirkt müde, abgekämpft. „Nein, ich kämpfe – für meinen Sohn“, sagt er.

2003 wird gegen ihn ein Arbeitsverbot verhängt. „Der Gesetzgeber wollte dadurch die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise erhöhen und zudem zeigen, dass keine Perspektive im Bundesgebiet besteht. Die Einführung des Arbeitsverbotes geschah mit Einführung des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“, erläutert Larisch. Zudem werden S.'s Leistungen gekürzt. Rund 150 Euro bleiben ihm zum Leben. Seit 12 Jahren arbeitet er nicht mehr. Er sagt, dass er sich langweile, allein sei.

„Gerade bei einer Aufenthaltsdauer von zwanzig Jahren ist eine Situation entstanden, wo ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass es überhaupt zumutbar ist, dass da jemand zurückkehren sollte“, sagt Sean McGinley, Leiter der Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg. „Wenn es sich über so viele Jahre hingezogen hat, dann kommt das an einen Punkt, wo man sagen die Realität anerkennen muss und den Leuten die Möglichkeit geben, aus dieser Endlos-Schleife der Ungewissheit auszusteigen.“ S. sagt, dass er weiterhin kämpfen wolle – für eine Perspektive, die ihm seit rund 20 Jahren nicht gegeben wird.

