Seit fünf Jahren wird digital ausgeliehen

Diesen Monat blicken die Stadtbücherei Tettnang und die Gemeindebücherei Mecken-beuren auf die ersten fünf Jahre ihrer digitalen Ausleihe zurück. Im Juni 2013 war die interkommunale Plattform „Onleihe Bodensee-Oberschwaben“ an den Start gegangen. Seither wachsen Angebot und Nutzung kontinuierlich an. Das Angebot an Medien wird von Monat zu Monat ausgebaut und ist auf derzeit 25 000 angewachsen, teilt die Stadtbücherei in einem Schreiben mit.

Mehr als 4000 Nutzer kennen sich inzwischen mit der Onleihe aus. Sie laden monatlich etwa 20 000 Romane, Zeitschriften und Zeitungen, Sachbücher und andere Medien herunter. Und dies zu jeder beliebigen Zeit von jedem beliebigen Ort aus. „Das ist eine sehr nützliche Erweiterung des Angebots“, lobt beispielsweise ein Nutzer, der im Rollstuhl sitzt und nun von daheim aus entleihen kann.

Die Onleihe ist eine in den Bibliotheken „unsichtbare“ Dienstleistung, die deswegen aber nicht weniger Bibliotheksressourcen benötigt als die sonstigen Angebote. Alles, was angeboten wird, unterziehen die Bibliotheken einer fachkundigen und sorgfältigen Auswahl. Dafür wurden sie von der Stiftung Warentest als erste Adresse empfohlen. Dabei haben die Bibliotheken derzeit noch mit Bestellproblemen zu kämpfen. Nicht alles, was es auf dem Print- und AV- Buchmarkt zu erwerben gibt, steht als digitale Version umgehend käuflich zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung weiter. Das habe manche Bibliotheksnutzer schon zum Nachfragen gebracht. Im Dialog mit den Verlagen verbesserten sich die Lieferbedingungen für E-Medien aber Schritt für Schritt.

Ausleihrenner waren von Beginn an Romane als E-Books und Zeitschriften. Bei den Sachbüchern sind unter anderem Reiseführer, die Themen „Lifesyle“ und „Pädagogik“ sowie „EDV“ besonders gefragt. Die Bibliotheken des Verbundes werten regelmäßig alle Nutzungsdaten aus und reagieren darauf.

Eine wichtige Aufgabe für die Zukunft ist die Optimierung der Internetplattform. Die Nutzer wünschen sich zum einen mehr Empfehlungen und zum anderen mehr Übersichtlichkeit. Zudem wird das Medienhaus Friedrichshafen als Pilotanwender das Angebot „E-Learning“ testen. Denn die vorhandene Verbundstruktur kann auch für solche neuen Angebote genutzt werden. Bereits realisiert sind in vielen Verbundsbibliotheken Wissensdatenbanken wie der „Brockhaus“ oder das „Munzinger Archiv“. In den kommenden fünf Jahren wird sich das Gesicht des Verbundes wandeln und entwickeln. Wohin, das bestimmen die finanziellen Ressourcen, vor allem aber die Bibliothekskunden und ihr Bedarf.