Seit 50 Jahren geht’s ihm um die Wurst

Die „Metzgerei Forster“ und das „Forsters“ haben am Samstag zum Teamfest geladen. Unter anderem wurden Mitarbeiter mit langer Betriebszugehörigkeit geehrt, wie die Metzgerei mitteilt. Einer der Mitarbeiter hat ein besonderes Jubiläum gefeiert: Herbert Wetzel. Seit 50 Jahren gehört er zum Forster-Team.

Wetzel begann seine Lehre in dem Tettnanger Betrieb und ist nun bereits in der dritten Generation als Metzger in der Zerlegung und im Verkauf tätig. Als Zeichen der Anerkennung erhielt er eine Urkunde der Handwerkskammer und eine Goldmünze für dieses besondere Jubiläum. Karin Beck feiert in diesem Jahr ihr 25-Jähriges. Sie ist seit 1994 im Hauptgeschäft im Verkauf tätig. Seit zehn Jahren Mitglied im Forster-Küchen-Team ist Wolfgang Schwarz. Er feiert auch seinen Renteneintritt, wird jedoch weiterhin als Aushilfe tätig sein. Ebenfalls für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Irmgard Löscher aus der Filiale in Jettenhausen geehrt. Auch Karin Müller feiert ihr zehntes Jahr bei der Metzgerei Forster und ist flexibel in allen Geschäften im Einsatz. Mit Gudrun Schubert und Rita Württemberger wurden zwei Verkäuferinnen in den Ruhestand verabschiedet. Rita Württemberger war 49 Jahre im Verkauf aktiv.